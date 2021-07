Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Landgericht Leipzig entscheidet über Zulässigkeit von Negativzinsen Sind Negativzinsen für neue Bankkunden zulässig? Das Landgericht Leipzig will am Donnerstag (12.00 Uhr) eine Entscheidung in dieser Frage verkünden. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Sparkasse Vogtland. Diese hatte im Februar …