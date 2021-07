Neue Umfrage der Patient Safety Movement Foundation zeigt, dass nur 45 Prozent der Patienten meinen, Kontrolle über ihre Gesundheit zu haben

Die COVID-19-Pandemie eroberte 2020 die Welt im Sturm und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Leistung, den Zugang und die Ressourcennutzung im Gesundheitswesen. Leider brauchte es die Auswirkungen von etwas so Monumentalem wie einer weltweiten Pandemie, um eine Realitätsprüfung unseres kaputten Gesundheitssystems auszulösen, das ohne eine Grundlage aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und Personenzentrierung im gesamten Kontinuum aufgebaut wurde. Auf dem Weg in eine Welt nach der Pandemie hat die Patient Safety Movement Foundation (PSMF), eine globale gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 weltweit vermeidbare Schäden und Todesfälle für Patienten zu eliminieren, die Ergebnisse ihrer „Umfrage zur Patientensicherheit 2021“ veröffentlicht.“ Die Umfrage untersuchte den Eindruck der Öffentlichkeit in Bezug auf Patientensicherheit und vermeidbare medizinische Schäden. Dabei wurde festgestellt, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hat, wenig Kontrolle darüber zu haben, was mit ihrer Gesundheit passiert, und dass es noch viel zu tun gibt, um die Öffentlichkeit über medizinische Fehler aufzuklären.

Nachfolgend einige der wichtigsten Ergebnisse: