Cham, 8. Juli 2021



Medienmitteilung



OYM-College-Internat auf dem Papieri-Areal in Cham



Das Spitzensportzentrum OYM realisiert ein Internat für junge Athletinnen und Athleten im Zentrum des Papieri-Areals. Die Cham Immobilien AG hat OYM-Initiant und Sportvisionär Hans-Peter Strebel eine passende Landparzelle auf dem ehemaligen Fabrikgelände verkauft, damit darauf ein entsprechendes Projekt realisiert werden kann. Das OYM-College-Internat beheimatet ab 2024 bis zu 60 junge Athletinnen und Athleten, welche das Papieri-Areal mit ihrer Sportbegeisterung prägen werden.



Das OYM-College-Internat ergänzt das Gebäudeensemble der zweiten Bauetappe, welche zwei Wohnhochhäuser mit 100 Eigentums- und Mietwohnungen, eine Kita und rund 60 Microapartments beinhaltet. «Das geplante Sportinternat bereichert das Nutzungskonzept auf dem Papieri-Areal in idealer Weise», freut sich Andreas Friederich, CEO der Cham Group. Auch der neue Eigentümer Hans-Peter Strebel ist begeistert: «In meinem Leben ist nie etwas abgeschlossen. Deshalb waren wir schon vor der Eröffnung des OYM Colleges an der Entwicklung eines Internat-Konzepts. Dass die neue Heimat unserer College-Absolventinnen und -Absolventen nun in unmittelbarer Nähe des OYM und gleichzeitig in einem attraktivem Wohn- und Arbeitsquartier realisiert werden kann, freut mich umso mehr.»



Zuhause im Neubau



Das neue OYM-College-Internat bietet künftig bis zu 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Zuhause, die zurzeit dezentral in Gastfamilien untergebracht sind. Die 15- bis 18-jährigen Sportlerinnen und Sportler leben in Zweierzimmern, während die Älteren in Internat-Wohngemeinschaften wohnen. Eine Vorbereitungsküche im Erdgeschoss des Neubaus entlastet die Produktionsküche im Spitzensportzentrum OYM. Das OYM-College-Internat wie auch eine Ladenfläche im Erdgeschoss können ebenfalls von dieser Infrastruktur profitieren. Der Bezug ist auf anfangs 2024 geplant.

Für weitere Informationen:



Kathrin Sonderegger, Verantwortliche Kommunikation Cham Group Email: kathrin.sonderegger@chamgroup.ch

Telefon 041 508 08 23



Florian Zimmermann, Head of Marketing & Sales OYM

Email: florian.zimmermann@oym.ch

Telefon 079 332 89 80



Über OYM

Das OYM wurde 2016 von Sportvisionär Dr. HP Strebel ins Leben gerufen. Seit 2020 vereint die OYM AG mit Sitz in Cham (ZG) hochspezialisierte Infrastrukturen für Athletiktraining, Prävention und Rehabilitation, modernste Sport-Performance-Flächen und interdisziplinäre Forschung unter einem Dach. Die zielgerichtete, systematische Weiterentwicklung des individuellen Potenzials der Athletinnen und Athleten basiert auf den vier OYM Kernkompetenzen: OYM Athletic Training, OYM Athlete Health Management, OYM Nutrition und OYM Research&Development. www.oym.ch

Über die Cham Group

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt sie den gesamten Lebenszyklus ihrer Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhaltung ab. Weiteres Wachstum kann die Firma durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das langfristig ebenfalls entwickelt werden soll.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cham Group AG

Fabrikstrasse 5

6330 Cham

Schweiz

Telefon: +41 41 508 08 20

E-Mail: medien@chamgroup.ch

Internet: www.chamgroup.ch

ISIN: CH0001931853

Valorennummer: 193185

EQS News ID: 1216427



