Komax erwartet ein starkes zweites Halbjahr

Die Marktsituation hat sich für die Komax Gruppe im ersten Halbjahr 2021 schrittweise verbessert. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr haben seit Mai die Bestellungen markant zugenommen. Insgesamt resultierte in den ersten sechs Monaten ein Bestellungseingang von CHF 230.7 Millionen. Dies entspricht einer Zunahme um 60.4% gegenüber dem schwachen Vorjahr und einem Anstieg um 11.6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Komax prognostizierte für 2021 einen Umsatz, der rund 10% unter dem Niveau von 2019 (CHF 417.8 Millionen) liegt. Im ersten Halbjahr dürfte sich diese Umsatzprognose bewahrheiten. Aufgrund des hohen Auftragsbestands Mitte Jahr erwartet Komax in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Umsatzsteigerung.

Die Erholung der Automobilindustrie, in der die Komax Gruppe rund 80% des Umsatzes erzielt, widerspiegelt sich im Ergebnis des ersten Halbjahres. Seit Mai verzeichnet Komax einen starken Anstieg bei den Bestellungen. Bis Mitte Jahr summierten sich die Bestellungen auf CHF 230.7 Millionen, was gegenüber 2020 (CHF 143.8 Millionen) einer Zunahme um 60.4% entspricht. Im Vergleich zum aussagekräftigeren ersten Halbjahr 2019 (CHF 206.7 Millionen) beträgt das Plus 11.6%.

Da sich die Marktsituation erst im Verlauf des zweiten Quartals deutlich verbesserte, konnte ein namhafter Teil der eingetroffenen Bestellungen bis zur Jahresmitte noch nicht produziert und ausgeliefert werden. Deshalb wird der Umsatz im ersten Halbjahr wesentlich tiefer ausfallen als der Bestellungseingang. Voraussichtlich wird er im Bereich der kommunizierten Umsatzprognose liegen, das heisst rund 10% unter dem Niveau von 2019 als ein Umsatz von CHF 203.3 Millionen resultierte.