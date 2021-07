TeamViewer AG: TeamViewer gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt

TeamViewer gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt

- Wachstum der fakturierten Umsätze (Billings) gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Höhe von ca. 15% und ca. 18% währungsbereinigt; unterhalb der eigenen Prognose von mindestens 20% Billings-Wachstum je Quartal

- Umsatzerlöse (IFRS) gemäß Erwartungen; jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse wachsen um ca. 20%

- Anhaltend niedrige Kündigungsquote unterstreicht hohe Bindung der Lockdown-Abonnenten; Vertragsvolumina bei Verlängerungen jedoch auf niedrigerem Niveau

- Starkes Wachstum der Abonnentenanzahl in allen Kundensegmenten

- Ausblick für 2021 angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung im Juni bestätigt, wenn auch am unteren Ende der erwarteten Spannen für Billings und Umsatzerlöse



Göppingen, 8. Juli 2021 - Die TeamViewer AG hat nach erster Durchsicht der Geschäftsentwicklung vorläufige Ergebnisse für das zum 30. Juni 2021 endende Quartal veröffentlicht.

Für das zweite Quartal erwartet TeamViewer Billings in Höhe von 121,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Höhe von ca. 15% und ca. 18% währungsbereinigt und liegt damit unterhalb der eigenen Prognose von mindestens 20% Billings-Wachstum je Quartal. Die Umsatzerlöse (IFRS) betragen 122,8 Mio. EUR und liegen damit im Rahmen der Erwartungen. Die jährlich wiederkehrenden Umsatzerlöse, d.h. bereinigt um den nicht fortgeführten Verkauf zeitlich unbegrenzter Lizenzen, stiegen im Jahresvergleich um 20% auf 122,3 Mio. EUR. Das Adjusted EBITDA liegt im zweiten Quartal bei 56,6 Mio. EUR, was einer Adjusted EBITDA-Marge von ca. 47% entspricht. Für das erste Halbjahr 2021 liegt die Adjusted EBITDA-Marge bei ca. 55%. Dies spiegelt die anhaltenden Wachstumsinvestitionen und die erwartete Saisonalität wider.