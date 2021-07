---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Pressemitteilung



Novem Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 16,50 bis EUR 19,50 je Aktie fest



- Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen EUR 710 Mio. und EUR 830 Mio. (nach Listing)



- Die Privatplatzierung zielt auf einen Erlös für die Novem Group in Höhe von EUR 50 Mio. durch die Ausgabe von bis zu 3.030.303 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung ab und umfasst außerdem den Verkauf von bis zu 10.000.000 bestehenden Aktien des abgebenden Gesellschafters (zusammen die "Basisaktien")



- Der Erlös wird für die Optimierung der Kapitalstruktur von Novem und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet, die mit einer Reduzierung der entsprechenden Zinssätze einhergeht



- Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Otion in Höhe von bis zu 2.000.000 bestehenden Aktien ("Zusätzliche Aktien") erhöht werden

- Zusätzlich können bis zu 2.254.545 bestehende Aktien durch Mehrzuteilungen unter der Voraussetzung zugeteilt werden, dass diese Mehrzuteilungen 15 % der endgültigen Anzahl der Basisaktien und ggf. der Zusätzlichen Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung tatsächlich platziert werden, nicht überschreiten



- Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am 08. Juli 2021 beginnen und voraussichtlich am 14. Juli 2021 enden; der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist derzeit für den 19. Juli 2021 vorgesehen (das "Listing")



- Unter der Annahme der Platzierung aller Aktien, einschließlich der Basisaktien, der Zusätzlichen Aktien und der Mehrzuteilungsaktien, wird der Streubesitz nach dem Listing voraussichtlich bis zu 40,2 % betragen