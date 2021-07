---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Cureus veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht



- Bericht entspricht Standards der Global Reporting Initiative (GRI)

- Branchenspezifische EPRA-Kriterien finden Berücksichtigung

- Cureus bekennt sich zu Grundsätzen des Instituts für Corporate Governance

- Bei allen Neubauten wird KfW-40-Standard angestrebt



- Verantwortungsvoller Arbeitgeber für mittlerweile rd. 115 Mitarbeitende

Hamburg, 8. Juli 2021. Die im Sommer 2020 gegründete Cureus GmbH hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Das seit der Gründung stetig gewachsene Unternehmen hat zunächst eine Bestandsaufnahme in Hinblick auf ESG-Kriterien durchgeführt und verpflichtet sich in dem Bericht zudem zu einer Reihe konkreter Maßnahmen für die Zukunft. Dieser Erstbericht wurde gemäß den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) konzipiert, dem international anerkannten Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, und berücksichtigt darüber hinaus branchenspezifische Kriterien der EPRA. Cureus bekennt sich ebenfalls zu den Grundsätzen des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).



"Uns ist bewusst, dass ein Unternehmen langfristig nur erfolgreich sein kann, wenn es in seinem Geschäftsbetrieb eine Balance zwischen den ESG-, also Umwelt-, Sozial- und Governance-, Belangen herstellen und halten kann", sagt Gerald Klinck, CFO der Cureus. "Aus diesem Grund haben wir nachhaltigen Themen und Aspekten direkt mit der Gründung und dem Auf- und Ausbau von Cureus eine hohe Bedeutung beigemessen und diese in das wachsende Unternehmen, in die definierten Prozesse und natürlich in unseren Standard für Systempflegeimmobilien integriert."



Christian Möhrke, COO der Cureus: "Wir setzen zum einen auf eine vorausschauende Unternehmensführung mit Fokus auf Wachstum und wollen uns im Rahmen einer guten und verantwortungsvollen Corporate Governance bewegen. Unsere Pflegeimmobilien - und damit unser Wertschöpfungsprozess - genügen darüber hinaus mit Blick auf Betreiber und Bewohner hohen ökonomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen. Nicht zuletzt haben wir uns aber auch als verantwortungsvoller Arbeitgeber positioniert. Wir arbeiten intensiv daran, diese Handlungsfelder sowohl in unserer Unternehmensentwicklung als auch in der Bewirtschaftung und Erstellung unserer Immobilien künftig weiter zu verfestigen und auszubauen."