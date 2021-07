^ DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vertrag Energiekontor veräußert Windenergieanlage in Jülich Ost an CEE Group

- Projektverkauf an die CEE Group



- Leistung reicht umgerechnet für rund 4.500 Haushalte

Die Energiekontor AG gibt den Verkauf einer zweiten nordwestlich des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen gelegenen Windenergieanlage in Jülich Ost bekannt. Der Verkauf der ersten der beiden baugleichen Anlagen am gleichen Standort war vor rund einem Monat veröffentlicht worden. Erwerber der zweiten Windenergieanlage ist wie beim vor einer Woche vermeldeten Verkauf des Windparks Jülich-Barmen-Merzenhausen die CEE Group, ein auf Investments in Erneuerbare Energien spezialisierter Asset Manager aus Hamburg.



Die Windenergieanlage in Jülich Ost des Typs Nordex N149 hat eine Nabenhöhe von 125 Metern und eine Nennleistung von 4,5 MW. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen. Die Inbetriebnahme soll zum Ende des ersten Quartals 2022 erfolgen.



Die Windenergieanlage soll jährlich knapp 12 GWh Strom erzeugen; dies deckt den Strombedarf von rund 4.500 durchschnittlichen deutschen Haushalten ab.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, äußert sich erfreut: "Dies ist schon das dritte Projekt insgesamt und das zweite innerhalb kürzester Zeit, das wir an die CEE Group verkauft haben. Die Kooperation zwischen den Partnern verläuft reibungslos und daher sind wir froh, dass wir nun mit einer weiteren Transaktion am Standort Jülich Ost unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen."



"Mit dem Erwerb der Windenergieanlage in Jülich Ost bauen wir unser Engagement in dieser Region und auch die Zusammenarbeit mit Energiekontor weiter aus", erklärt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. "Der Erwerb der beiden neu entstehenden Windparks in Jülich Ost und

Jülich-Barmen-Merzenhausen ist auch im Hinblick auf den künftigen Betrieb durch unsere Experten im Operations Team strategisch sehr interessant. Wie bei den vorausgegangenen beiden Transaktionen bedanken wir uns bei unserem Partner Energiekontor für die wieder sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und die reibungslosen Abläufe und Prozesse."



Über die Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von über 310 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.