Truffle Capital meldet Ergebnisse der 16. Truffle-100- Rangliste

Der Zeitraum war von mehreren bemerkenswerten Highlights geprägt: Mit einem Aktivitätswachstum von 6,6 Prozent erzielte der Sektor Rekordumsätze von 11,6 Milliarden Euro. Allerdings verzeichnete auch eine Rekordzahl an Unternehmen (33 %) einen Umsatzrückgang.

Erstmals seit 2013 war die Differenz zwischen dem 50. und dem 100. Herausgeber rückläufig, aber die Gewichtung des erstplatzierten Unternehmens nimmt mit 35 Prozent des sektorweiten Umsatzes im Jahr 2020 weiter zu (+2 Punkte in 2020).

Die Truffle-100-Liste zeigt deutlich, dass nicht die gesamte Software-Branche von dem erwarteten Marktschock betroffen war. Dennoch haben die Unternehmen eine gemeinsame Vorstellung der Zukunft des Marktes vorgelegt.

Die Cloud wird mittlerweile von 92 Prozent der Unternehmen als derjenige Trend genannt, der den Sektor in den nächsten Jahren bestimmen wird. Dieser von der Krise beschleunigte neue Trend verzeichnete gegenüber der Rangliste des Jahres 2020 ein Wachstum von 16 Prozentpunkten.

Angesichts dieser Situation planen drei Viertel der Unternehmen eine Ausdehnung ihrer Belegschaft und ebenfalls drei Viertel die Beschleunigung ihrer FuE-Projekte.

In einer Stellungnahme zur 16. Ausgabe von Truffle 100, sagte Cédric Ô, der französische Staatsekretär für die digitale Wirtschaft, abschließend: „Ebenso wie in früheren Jahren ist die Entwicklung dieses Sektors den langjährigen Anstrengungen der Beteiligten zu verdanken und ihrer Fähigkeit, bedeutende technologische Durchbrüche vorauszusehen, die in der digitalen Wirtschaft häufiger auftreten und deutlicher zu sehen sind, als in anderen Branchen.“

Bernard-Louis Roques, Managing Director und Mitbegründer von Truffle Capital, erklärte: „Zu einem Zeitpunkt, wenn Reaktionsfähigkeit und Kompetenzverwaltung von entscheidender Bedeutung sind, hat die französische Software-Branche eine wichtige Rolle gespielt und Arbeitsplätze auf dem einheimischen Markt geschaffen.“

Nadia Idrissi, Vorstandsvorsitzende bei teknowlogy | CXP-PAC, ergänzte: „Trendige Themen wie die Cloud, Cybersicherheit und Telearbeit haben den Markt geprägt und der Mehrzahl der Verleger, die – insgesamt gesehen – gut vorbereitet sind, ein Umsatzwachstum ermöglicht. […] Unternehmen, die Softwarelösungen einsetzen, passen sich dem Tempo dieses unaufhaltsamen Marsches in Richtung bedeutender Investitionen in die digitale Transformation an, und dies gilt auch für industrielle Prozesse.“