VORBACH (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Novem Group zurrt die Konditionen für den geplanten Börsengang fest. Im Rahmen einer Privatplatzierung bietet das Unternehmen institutionellen Investoren Aktien in einer Preisspanne zwischen 16,50 und 19,50 Euro an. Wie der Hersteller von Fahrzeuginnenausstattung am Donnerstag mitteilte, soll das Angebot voraussichtlich noch an diesem Tag starten und in der kommenden Woche am Mittwoch (14. Juli) enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard sei für den 19. Juli vorgesehen.

Wie bereits bekannt sollen Novem Group bei dem Börsengang rund 50 Millionen Euro durch die Ausgabe von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus bestehenden Aktien der aktuellen Gesellschafter zufließen. Letztere stammen aus dem Umfeld des Private-Equity-Investors Bregal. Sollten tatsächlich alle Aktien platziert werden, könnten sich künftig bis zu 40,2 Prozent der Novem Group in Streubesitz befinden./tav/stk