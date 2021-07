DIACCURATE stellt seinen weltweit führenden wissenschaftlichen Beirat vor

DIACCURATE, ein französisches Biotechnologie-Unternehmen, das auf die Entwicklung einzigartiger Therapeutika in den Bereichen Immuntherapie, Onkologie und Infektiologie spezialisiert ist, gab heute die Gründung seines wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Board, SAB) bekannt. Der SAB von DIACCURATE besteht aus 6 unabhängigen, weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der grundlegenden und translationalen Immunologie, des Lipidstoffwechsels, der Onkologie und der Immuntherapie. Leiter des Beirats ist Professor Tasuku HONJO, Kyoto University's Institute for Advanced Study (KUIAS), der 2018 mit dem Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin für seine Entdeckung der „Immun-Checkpoint-Inhibitoren“ ausgezeichnet wurde, einem entscheidenden Kapitel in der Geschichte der Krebsmedizin.

Dr. Dominique BRIDON, CEO von DIACCURATE, erklärte: „Wir sind sehr stolz darauf, diese weltweit anerkannte Gruppe von Experten in unserem neu gegründeten wissenschaftlichen Beirat um Prof. Jacques THÈZE, CSO und wissenschaftlicher Mitbegründer von DIACCURATE, gewonnen zu haben.“ Er fuhr fort: „Wir freuen uns darauf, auf ihrem außergewöhnlichen Wissen und ihrer ergänzenden Erfahrung in der Immunologie, Immuntherapie und Onkologie aufzubauen, um unsere unverwechselbare und höchst ehrgeizige Pipeline in Richtung Klinik voranzutreiben.“