Tigo Energy Brandschutz wird von Ersthelfern in Brasilien empfohlen

Tigo Energy, Inc., der führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarindustrie, kündigte heute ein Programm zur Schulung von Feuerwehrleuten in den Grundlagen der Solarenergie und den Vorteilen einer Schnellabschaltung an, da der Wohn- und Kleingewerbemarkt in ganz Brasilien aufblüht. Die erste Schulungssitzung vom 15.-18. Juni 2021 im Camp Grande, Mato Grosso do Sul, behandelte innerhalb von vier Tagen alle Aspekte der Auswahl, Installation und Sicherheit von Solaranlagen.

„Die Idee ist, dieses Informationsprogramm zu möglichst vielen Feuerwehrleuten zu bringen, um sie über die Vorteile der Solarenergie für Wohngebäude zu informieren und gleichzeitig vor den Risiken ohne angemessene Sicherheitsvorschriften zu warnen“, erklärt Manoel Monteiro, Vertriebsleiter bei Tigo. „Während die Vereinigten Staaten den National Electric Code zum Schutz von Ersthelfern haben, müssen Feuerwehrleute wie die der 6. Militärfeuerwehr verstehen, wie man in unseren Nachbarschaften sicher mit Solarenergie umgeht.“