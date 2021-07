Chr. Hansen Q3 Adj. EBIT Above Consensus, but Organic Growth Misses Autor: PLX AI | 08.07.2021, 08:04 | 31 | 0 | 0 08.07.2021, 08:04 | (PLX AI) – Chr. Hansen Q3 organic growth 4% vs. estimate 4.3%.Q3 revenue EUR 280.6 million vs. estimate EUR 281 millionQ3 adjusted EBIT EUR 82.4 million vs. estimate EUR 78 millionQ3 adjusted EBIT margin 29.3% vs. estimate 27.8%Organic growth was … (PLX AI) – Chr. Hansen Q3 organic growth 4% vs. estimate 4.3%.Q3 revenue EUR 280.6 million vs. estimate EUR 281 millionQ3 adjusted EBIT EUR 82.4 million vs. estimate EUR 78 millionQ3 adjusted EBIT margin 29.3% vs. estimate 27.8%Organic growth was … (PLX AI) – Chr. Hansen Q3 organic growth 4% vs. estimate 4.3%.

Q3 revenue EUR 280.6 million vs. estimate EUR 281 million

Q3 adjusted EBIT EUR 82.4 million vs. estimate EUR 78 million

Q3 adjusted EBIT margin 29.3% vs. estimate 27.8%

Organic growth was primarily due to a reduced positive effect from EUR-based pricing and a higher comparable as customers built safety inventories due to the COVID-19 lockdowns last year, CEO says

Outlook FY organic growth 6-8% (unchanged)

Outlook FY organic growth 6-8% (unchanged)

Outlook FY adjusted EBIT margin 27-28% (unchanged)



