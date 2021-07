---------------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie, dass die folgende Übersetzung nicht vom Unternehmen freigegeben wurde und ausschließlich dem besseren Verständnis dient. Die alleinig geltende Version ist die französischsprachige Originalpressemitteilung.



DIACCURATE STELLT SEINEN WISSENSCHAFTLICHEN BEIRAT WELTWEIT FÜHRENDER EXPERTEN VOR



* Sechs unabhängige, weltweit rennomierte Experten aus den Bereichen Immunologie, Immuntherapie und Onkologie



* Professor Christoph HUBER, Mitgründer von BioNTech und Vorstandsmitglied der International Association of Cancer Immunotherapy, ist Teil des Expertenteams



* NOBELPREISTRÄGER in Physiologie oder Medizin (2018), Professor Tasuku HONJO, übernimmt den Vorsitz



Paris, Frankreich, 8. Juni 2021



DIACCURATE, ein in Frankreich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das einzigartige Therapeutika in den Bereichen Immuntherapie, Onkologie und Infektiologie entwickelt, gab heute die Gründung seines Wissenschaftlichen Beirats bekannt. Der Beirat setzt sich zusammen aus sechs unabhängigen, weltweit rennomierten Experten auf den Gebieten der grundlegenden und translationalen Immunologie, des Lipidstoffwechsels, der Onkologie und der Immuntherapie. Den Vorsitz führt Professor Tasuku HONJO, Institute for Advanced Study (KUIAS) der Universität Kyto, der 2018 für seine Entdeckung der "Immun-Checkpoint-Inhibitoren", ein Meilenstein in der Geschichte der Krebsforschung, mit dem NOBELPREIS in Physiologie oder Medizin ausgezeichnet wurde.



Dr. Dominique BRIDON, CEO von DIACCURATE, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, in unserem neu gegründeten Wissenschaftlichen Beirat rund um Prof. Jaques THÈZE, CSO und wissenschaftlicher Mitgründer von DIACCURATE eine weltweit so rennomierte Expertengruppe repräsentiert zu sehen. Wir freuen uns darauf, mit Hilfe ihrer außergewöhnlichen Kenntnisse und ihrer einander ergänzenden Erfahrung in der Immunologie, Immuntherapie und Onkologie unsere innovative und ehrgeizige Pipeline in die klinische Entwicklung voranzubringen."