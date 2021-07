Caledonia Mining Corporation erwägt Börsengang an der Victoria Falls Stock Exchange in Simbabwe

St. Helier, 8. Juli 2021 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) gibt bekannt, dass es den Prozess der Notierung von Hinterlegungsscheinen für die Aktien des Unternehmens an der Victoria Falls Stock Exchange ("VFEX") in Simbabwe einleitet. Eine solche Notierung würde von den Marktbedingungen und der Umsetzung positiver Vorschläge der simbabwischen Behörden in Bezug auf verbesserte Zahlungen in US-Dollar für das in der mehrheitlich zum Unternehmen gehörenden Blanket-Mine produzierte Gold abhängen.

Die VFEX ist eine Tochtergesellschaft der Börse von Simbabwe und wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, das Offshore-Finanzdienstleistungszentrum in Gang zu setzen, das für die in Victoria Falls eingerichtete Sonderwirtschaftszone vorgesehen ist. Die VFEX wird sowohl für ausländische als auch für inländische Investoren in Simbabwe sein und alle Transaktionen werden in US-Dollar abgewickelt.

Die vorgeschlagene Notierung an der VFEX demonstriert Caledonias anhaltendes Engagement in Simbabwe und würde es den Mitarbeitern von Caledonia und Blanket in Simbabwe ermöglichen, sich leichter als Aktionäre von Caledonia zu beteiligen.

Die Sicherstellung der VFEX-Notierung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erfolgen und würde durch eine Platzierung von Hinterlegungsscheinen in Simbabwe zur Beschaffung von ca. 3,0 Mio. US$ führen (um die Anforderungen für die lokale Aktionärsstreuung zu erfüllen) und eine anschließende Einführung erfolgen. Der Erlös aus der Platzierung würde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Notierung an der VFEX hängt von der allgemeinen Marktakzeptanz und der Bestätigung ab, dass die notwendigen Mechanismen implementiert wurden, damit Caledonia die Vorteile, die sich aus der Notierung an der VFEX ergeben, realisieren kann, einschließlich der verbesserten Zahlungen in US-Dollar für das in der mehrheitlich unternehmenseigenen Blanket-Mine produzierte Gold. Caledonia hat IH Advisory, eine in Harare ansässige Finanzdienstleistungsgruppe, mit der Beratung und Unterstützung in dieser Angelegenheit beauftragt.