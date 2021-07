Disclaimer

LYNX SAP: Showdown – auf genau diese Marke kommt es an! Die Bank of America hob ihr Kursziel für die SAP-Aktie gewaltig an und nahm die Einschätzung gleich um drei Stufen nach oben. Die Aktie sauste nach oben, überwand eine wichtige Charthürde … und landete an einem noch wichtigeren Widerstand. Showdown!