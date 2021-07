Foto: finanzbusiness Raiffeisenbanken in Norddeutschland sind bei "Mission Dreisam" am Ziel Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 17 | 0 | 0 08.07.2021, 08:33 | Vertreter und Mitglieder der drei Institute bestätigen die Verschmelzungspläne mit deutlichen Mehrheiten. Der Sitz der neuen Volksbank Raiffeisenbank (VReG) ist in Itzehoe.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer