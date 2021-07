Beiersdorf feiert Come-back

Die Beiersdorf-Aktie zeigt eindrucksvoll die Uneinigkeit unter Anlegern, das spiegelt sich in äußerst wilden Kursmustern wider. Insgesamt verfolgt die Beiersdorf-Aktie seit einigen Jahren eine Seitwärtsspanne zwischen 80,00 und grob 118,00 Euro, die letzten Monate über hielt sich der Wert in der unteren Hälfte auf. Dabei hat sich eine markante Hürde um 102,00 Euro herauskristallisiert, die Beiersdorf aktuell versucht zu knacken. Zeitgleich mahnt der steile Anstieg der letzten Wochen jedoch auch zu äußerster Vorsicht, hier dürften noch einige Fallen auf der Ober- bzw. Unterseite auf Anleger zukommen. Insbesondere sind in einem solch umkämpften Umfeld Geduld und Ausdauer gefragt.

Wochenschlusskurse entscheidend

Neuerliche Long-Signale drängen sich bei der Beiersdorf-Aktie geradezu auf, aber erst nachhaltige Wochenschlusskurse dürften eine bessere Aussagekraft über den weiteren Verlauf geben. Unter technischen Aspekten könnte bei einem nachhaltigen überwinden der Widerstandszone zwischen 102,00 und 104,05 Euro weiteres Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 107,95 Euro freigesetzt werden, darüber stünde sogar ein Test der Jahreshochs aus Ende 2019 bei 117,25 Euro möglicherweise an. Ein derart steiler Anstieg wie der letzten Monate dürfte in dieser Form jedoch nicht endlos weitergehen, Rücksetzer zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 99,17 Euro käme nicht überraschend, Rücksetzer auf 96,00 Euro könnten im Rahmen einer Konsolidierung aufkommen. Für diesen Fall sollten Anleger mit weiten Stopps arbeiten.