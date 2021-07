Recover, Happy Punt und Hansae bilden eine strategische Partnerschaft, um zirkuläre Mode für alle zu erreichen

Drei führende Unternehmen der Textilindustrie, Recover, Happy Punt und Hansae, haben eine mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung getroffen, um End-to-End-Lösungen für das Design, die Entwicklung und die Produktion nachhaltiger Kleidung für die Modeindustrie anzubieten. Die Partnerschaft ermöglicht es Einzelhändlern und Marken, nachhaltige Recover-Recycling-Baumwollfasern nahtlos in ihre Produkte zu integrieren und so zur Lösung eines der weltweit größten Umweltprobleme beizutragen.

Mit innovativer Technologie bietet die Partnerschaft eine Reihe von Dienstleistungen, darunter 3D-Design, Muster, Tech-Packs, Muster und Produktion, um Marken und Einzelhändler bei jedem Schritt in der Lieferkette zu unterstützen. Die Partnerschaft bietet eine einzigartige Speed-to-Market-Lösung für die Produktion vollständig nachhaltiger Bekleidung und nutzt die globale Reichweite der Gruppe mit Büros in Seoul, Barcelona und New York. Darüber hinaus bietet die Nähe zum Kunden marktgängige technische Designdienstleistungen, die alle Spezifikationen entwickeln, überprüfen und genehmigen, um eine korrekte Passform und markenfördernde Produkte zu gewährleisten. Die Partnerschaft bietet zudem einen End-to-End-Service, der die Vorteile der weltweiten Nearshore- und Offshore-Produktion vereint.