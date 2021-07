---------------------------------------------------------------------------

* Lolli-Pool-PCR-Tests sind aufgrund einer einfachen und sicheren Probenentnahme sowie des effizienten und sehr genauen PCR-Pooling-Verfahrens besonders gut für den Einsatz an Grundschulen und Kindertagesstätten geeignet



* Die sehr hohe Spezifizität und Sensitivität der Lolli-Pool-PCR-Tests mindert das Risiko von falsch-positiven bzw. falsch-negativen Ergebnissen und trägt somit zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebs bei

* Feedback von Lehrkräften, Erzieher*innen und Eltern nach dem Einsatz der Testmethode in Nordrhein-Westfalen fällt positiv aus

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen, empfiehlt den flächendeckenden Einsatz von Lolli-Pool-PCR-Tests in Grundschulen und Kindertagesstätten, um die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgreich zu gestalten. Besonders mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante und die bisher fehlenden Impfmöglichkeiten für Kinder unter 12 Jahren sind zuverlässige Testkonzepte ein wichtiger Baustein, damit eine Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den Sommerferien erfolgreich und sicher gelingt. SYNLAB hat die Vorteile der Lolli-Pool-PCR-Tests für den sicheren Schulbetrieb Schul- und Gesundheitspolitikern in Deutschland mit einem Positionspapier dargelegt. Auch das Robert Koch Institut hat darauf hingewiesen, dass die Testmethode als Teil eines umfangreichen Präventionskonzepts dazu beitragen kann, Infektionen früh zu erkennen und Übertragungen in Einrichtungen zu verhindern bzw. frühzeitig einzugrenzen.

Der Lolli-Pool-PCR-Test ist insbesondere aufgrund der einfachen Probenentnahme sowie des effizienten PCR-Pooling-Verfahrens mit sehr hoher Spezifität und Sensitivität besonders gut für den Einsatz an Grundschulen und Kitas geeignet. Die Probenentnahme kann in wenigen Minuten für eine ganze Gruppe durchgeführt werden und ist damit sehr zeitsparend, auch im Vergleich zu Antigen-Schnelltests. Die Kinder müssen lediglich rund 30 Sekunden auf einem Wattestäbchen lutschen, was deutlich angenehmer ist und schneller geht als das herkömmliche Probenentnahmeverfahren. Für eine problemlose Probenentnahme und die begleitende Handhabung werden die teilnehmenden Schulverwaltungen, Lehrkräfte und Eltern durch SYNLAB von einer weitgehend selbsterklärenden App (SYNLAB Access) Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Die Testergebnisse werden ebenfalls unkompliziert via App übermittelt.