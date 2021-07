München / Taschkent (ots) - Vor wenigen Tagen folgte der frühere Präsident der

Technischen Universität München (TUM), Prof. Dr. Wolfgang Herrmann einer

Einladung des Präsidenten von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev. Er reiste in die

usbekische Hauptstadt Taschkent und besuchte dort neue Universität und schloß

einen Vertrag über die Zusammenarbeit ab. Im Interview mit dem TV Sender

O´zbekistan 24 zeigte er sich beeindruckt von den umfangreichen Bildungsreformen

in Usbekistan.



In seiner Ansprache vom 25. Januar 2020 an das Oliy Majlis, das Parlament, hatte

Präsident Shavkat Mirziyoyev festgestellt, dass "wir uns das Ziel gesetzt haben,

einer Reihe von entwickelten Ländern beizutreten, und wir werden dies nur durch

beschleunigte Reformen, die sich auf Wissenschaft, Bildung und Innovation

stützen, erreichen". Als Mitglied der Vereinten Nationen habe Usbekistan sich

zudem verpflichtet, die Bildungsziele der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unter

Ziel 4: Effektive Lernergebnisse zu erreichen. Das Ziel sei es, bis 2030 allen

Jungen und Mädchen eine kostenlose, faire und qualitativ hochwertige

Sekundarbildung zu ermöglichen.







Neuerung in der Bildung eingeleitet. Das Land befindet sich auf dem Weg zu

Demokratie und Marktwirtschaft. Präsident Shavkat Mirziyoyev führt das Land seit

2016 aus der Isolation, in der es seit Beginn der 90-er Jahre lebte. Jetzt soll

Usbekistan einen Platz auf der internationalen Bühne finden. Das Tempo des

Umbaus und die schon erzielten Erfolge sind beeindruckend. Verträge mit

Universitäten im Ausland sowie mit der TUM sind jetzt wichtig, denn auch in der

Bildung will Usbekistan schnell globale Standards erreichen. Der Besuch aus

München war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.



Zur Eröffnung der neuen Universität stellte der frühere Präsident der TUM fest:

"Ich freue mich, die "Neue Usbekistan Universität" anzukündigen. Die "Neue

Usbekistan Universität" wird ein erstklassiges Zentrum für Wissenschaft und

Technik in Zentralasien und weltweit sein. Sie wird wirtschaftliches Wachstum

und die Entwicklung Usbekistans und darüber hinaus eine Wissen-basierte

Wirtschaft befördern.



Die technische Universität München wird ein strategischer und operativer Partner

der "Neuen Usbekistan Universität" sein, um eine Universität als Zentrum für

internationale Wissenschaft und Technologie und nach deutschen Standards zu

errichten.



Ich bin stolz darauf Honorar-Präsident dieser Universität zu sein. Dies ist eine

Plattform für die Zusammenarbeit mit einer Langzeit-Perspektive und einer Seite 2 ► Seite 1 von 5



