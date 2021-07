Neue Warnsignale für die Aktienmärkte

Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass „die aktuell vergleichsweise hohen Ölpreise in vielen Ländern […] zu steigenden Verbraucherpreisen“ führen.

Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass „die aktuell vergleichsweise hohen Ölpreise in vielen Ländern […] zu steigenden Verbraucherpreisen“ führen. Und diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Inflationserwartungen wider. So stieg das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen im Euroraum, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, vorgestern auf 1,6344 %. Zur Einordnung: Am 17. März berichtete ich, dass mit 1,512 % der höchste Stand seit März 2019 erreicht worden war. Und zu Beginn der Corona-Pandemie hatte das Barometer zeitweise unter 1 % gelegen.

Nun kommt dieser erneute Anstieg nicht überraschend. Mich wundert eher, dass Anleger damit für den Zeitraum von 2026 bis 2031 immer noch durchschnittlich eine Teuerungsrate erwarten, die unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von etwa 2 % liegt. Der Grund, warum ich darüber berichte, ist auch eher die jüngste Kursentwicklung an den Anleihemärkten, die so gar nicht zu den steigenden Inflationserwartungen passt.