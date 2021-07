Die Aussagen und Aktionen der Notenbanken in den USA, Europa und Asien sagen derzeit sehr viele über den jeweiligen Zustand aus! In Asien wird die Deltavariante ein immer größeres Problem, weil die Impfstoffe weniger wir

Die Aussagen und Aktionen der Notenbanken in den USA, Europa und Asien sagen derzeit sehr viele über den jeweiligen Zustand aus! In Asien wird die Deltavariante ein immer größeres Problem, weil die Impfstoffe weniger wirksam sind - China und andere asiatische Notenbanken wollen daher die Geldpolitik wieder lockern. Dagegen ist die Fed in den USA über Tapering nach - will also die Geldpolitik ansehbar leicht straffen. Die EZB dagegen wird heute verkünden, dass sie auch ein Überschießen der Inflation tolerieren wird (und damit der Fed folgen). Würde man es sportlich ausdrücken: China hatte das Corona-Problem zuerst, kam dann auch zuerst aus der Krise - fällt aber jetzt zurück, weil die Impfstoffe schlechter sind als in Europa und USA..

Das Video "Notenbanken und das Virus!" sehen Sie hier..