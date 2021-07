Lynx Global unterzeichnet finale Vereinbarung zum Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung an einer EMI-Bank auf den Philippinen

Vancouver, British Columbia -- (8. Juli 2021) - Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) („Lynx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seiner zuvor angekündigten Übernahme (die „Übernahme“) von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma Ausphil Technologies Pty. Ltd. („Ausphil“) (siehe Pressemeldung vom 13. Mai 2021) nunmehr eine finale Aktienkaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat. Ausphil ist ein australisches Privatunternehmen, das 52,15 % der Aktienanteile an einem lizenzierten Finanzinstitut auf den Philippinen, Binangonan Rural Bank Inc. („BRB“ und/oder die „Bank“), hält (die „Transaktion“).

„Nach Abschluss dieser Übernahme wird unsere Organisation eine Mehrheitsbeteiligung an BRB, einem lizenzierten ländlichen Bankinstitut auf den Philippinen, erwerben. Durch die Aufnahme einer lizenzierten Bank mit einer Lizenz als E-Geld-Institut in unser ‚Lynx-Zahlungs-Ökosystem‘ können wir in- und ausländischen Firmen eine umfassende Palette von Zahlungs- und Finanzdienstleistungen anbieten. Dieser Schritt ermöglicht unserer Organisation auch in Zukunft, durch die nahtlose Einbindung der bestehenden Finanzinfrastruktur in die neue digitale Wirtschaft eine echte finanzielle Inklusion zu erreichen – mit einer umfassenden Palette von Zahlungsmethoden“, sagt Michael Penner, CEO von Lynx.

Über BRB

Binangonan Rural Bank Inc. startete im Oktober 1961 als ländliche Bank auf den Philippinen ihren Betrieb. Im August 2017 sicherte sich BRB eine Lizenz als Electronic Money Issuer (EMI), die es der Bank ermöglichte, ihren Kunden E-Geld-Dienste anzubieten. E-Geld ist ein monetärer Wert, der elektronisch in bequemen Zahlungsinstrumenten gespeichert ist, die von Verbrauchern genutzt werden können, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen oder zu bezahlen, Geldbeträge zu übertragen bzw. zu überweisen und/oder Geldbeträge abzuheben. Zu solchen Instrumenten zählen Cash Cards, die elektronische Geldbörse (E-Wallet) auf dem Smartphone, Speicher-Wertkarten und ähnliche Produkte. BancNet, wo BRB ein registriertes Mitglied ist, ist der einzige ATM-Switch-Operator auf den Philippinen. Er bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Transaktionen an ATMs, Kassenterminals, im Internet und über das Smartphone zu tätigen. Zusätzlich nimmt BRB am Philippine Payments Settlements System (PhilPaSS) teil. Dieses System wird bei der Verarbeitung und Abwicklung von großen Interbank-Zahlungstransaktionen über die bei der Bangko Sentro Pilipinas (BSP) geführten Sichteinlagenkonten der Bank unterstützen.