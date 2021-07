Die wirt­schaft­liche Er­ho­lung nach der Pan­de­mie ist in vollem Gange.

In den USA zogen alle drei großen Indizes (Dow Jones 30, S&P500 und Nasdaq 100) zwischen­zeit­lich wie­der suk­zes­sive an. Auch die asia­tischen Indizes zeig­ten wieder erste Aus­brüche nach oben. Wir haben unsere Aktien­quote final durch den noch­maligen Auf­bau von Asien ex Japan um 5% auf 70% er­höht und hal­ten nun die der­zeit maxi­male Aktien­quote.

Auf hohen Kurs­niveaus fand in den letz­ten vier Wochen eine leichte re­gi­onale Ro­ta­tion zu Las­ten Eu­ropas und zu Guns­ten der USA statt. Die Euro­päi­schen Aktien­märkte sind (wie hier­vor im April und Mai die ameri­ka­ni­schen Pen­dants) in eine Seit­wärts­be­wegung mit engen Ka­nälen ge­kippt.

Die FED hat zwei Zins­er­hö­hungen für 2023 in Aus­sicht ge­stellt und mit die­sem sehr weiten Aus­blick die An­leihe­kurse weiter be­feuert. Zehn­jäh­ri­ge US-Bond­ren­dite kamen auf gut 1,40% zurück. Wir haben diese Ent­wick­lung ge­nutzt und sind nun aus An­leihen komplett aus­ge­stie­gen. Auch wenn die FED die Märkte rund 1,5 Jahre im Vor­feld über erste mö­gli­che Zins­er­hö­hun­gen infor­miert, ver­setzte dies Gold einen recht kräf­tigen Rück­setzer bis auf 1.760 US-$/Unze. Wir haben unsere Gold­quote un­ver­ändert be­las­sen.

Jüngst haben wir unsere Wasser­po­si­tion um 2,5% auf 5% komplet­tiert und als weiteren Roh­stoff eine erste Quote von 2,5% in Wasser­stoff auf­ge­baut. Der US-$ no­tierte ein­her­gehend mit obiger FED-Mel­dung deut­lich fes­ter bis auf 1,183 US-$/€. WTI er­stark­te weiter auf über 75 US-$/Barrel.

Outlook

Vollkommen unverändert: Wir er­war­ten auf Sicht der nächsten drei bis vier Jahre deut­lich hö­here Ak­ti­en­kurse. Dies dürf­te immer wie­der von leich­ten Kurs­rück­set­zern von um die 10% durch­zo­gen wer­den. Diese Kor­rek­tur ha­ben die asia­tischen Märkte bereits hinter sich ge­las­sen, so dass wir kurz­fris­tig hier das größte Kurs­po­ten­tial sehen.

Vermutlich werden kom­mende Rück­setzer in Eu­ro­pa und den USA nicht stark sein – viel­mehr noch werden sie sehr wahr­schein­lich be­reits in ein paar fol­gen­den Han­dels­ta­gen wieder aus­ge­glichen sein. Wir planen daher BAW voll in­ves­tiert zu bleiben.



Wir befinden uns am An­fang eines neuen Kon­junk­tur­zyk­lus. Die wirt­schaft­liche Er­ho­lung nach der Pan­de­mie ist in vollem Gange – sie stützt sich ins­be­son­dere auf eine sta­bile Ver­brau­cher­nach­frage. Die­se wird ge­stei­gert durch einen im­men­sen Nach­hol­ef­fekt nach rund einem Jahr des Zwangs­spa­ren im Lock-down.

Die Zentral­banken haben ihre In­fla­ti­ons­ziele be­reits heute nach oben an­ge­paßt und sich selbst damit laxere Re­geln bei einer später stei­genden In­fla­ti­on ge­geben. Wir werden ent­sprechend keine oder nur mini­male Zins­er­hö­hungen in den nächsten Jah­ren sehen, so dass Sach­werte in Form von Ak­ti­en, Gold und Roh­stof­fe der Zu­kunft, die erste Wahl der An­la­ge­klas­sen bleiben.

Gold sollte von weiter fal­lenden Ren­diten und po­tenti­ell stei­gender In­fla­ti­on ohne Zins­er­hö­hungen durch die Zen­tral­banken profi­tieren, so dass wir uns das Er­rei­chen und auch das Über­springen des All-time-highs von 2.060 $/Unze in den nächsten Mo­naten sehr gut vor­stel­len können.

Die Öl­preise sol­lten – sofern keine neuen poli­ti­schen Inter­fer­enzen ent­stehen – im Ein­klang mit dem Be­ginn des neuen Kon­junk­tur­zyk­lus eben­falls suk­zes­sive fester no­tie­ren. Ge­nau­so kön­nen wir uns einen wei­ter­hin festen US-$ sehr gut vor­stel­len.





