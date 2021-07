Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AMC: Der Kurs ist manipuliert!!! AMC-Army vs. Wallstreet-Bösewichte! In dieser Ausgabe sprechen wir über die Manipulationen rund um die AMC-Aktie. Wir zeigen, wo genau sich diese Manipulationen zeigen und welche Missverständnisse es bei den „Apes“ in Bezug auf die fundamentalen Ereignisse zum Unternehmen gibt. Außerdem bewerten wir die aktuelle charttechnische Situation in der Aktie.