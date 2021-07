Maschmeyers seed + speed, Gschwandtners 8eyes und der OÖ HightechFonds investieren in österreichisches HR-Startup TeamEcho: 1,3 Millionen Euro für eine bessere Arbeitswelt (FOTO)

Linz (ots) - Jede/r soll gerne zur Arbeit gehen: So lautet die Vision des Linzer HR-Tech-Startups TeamEcho (https://www.teamecho.com/) . Für die Weiterentwicklung seiner smarten Mitarbeiter-Feedback-Lösung hat das junge Unternehmen nun eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,3 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Interessantes Detail: Mit seed + speed Ventures (https://www.seedandspeed.com/de/) , dem VC-Fonds von Carsten Maschmeyer, und dem Beteiligungsvehikel https://www.8eyes.io/ rund um Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner konnte sich das 25-köpfige Team gleich zwei der bekanntesten Investoren im deutschsprachigen Raum angeln.



Bessere Kommunikation, mehr Gemeinschaftsgefühl und Drive im Team, größere Klarheit für die Führungskraft - und das auch in herausfordernden Situationen: Mit seiner intelligenten Mitarbeiter-Feedback-Lösung erreicht das Linzer HR-Tech-Startup TeamEcho genau das. Als kontinuierliches Stimmungsbarometer liefert TeamEcho jederzeit einen aktuellen Blick auf das Betriebsklima und erlaubt es, aufkommende Probleme bereits im Entstehen zu erkennen und gemeinsam präventiv Lösungen zu finden. Für die Weiterentwicklung seiner Plattform konnte TeamEcho nun gleich zwei der begehrtesten Investoren im deutschsprachigen Raum begeistern. Mit seed + speed Ventures gewann TeamEcho den Frühphasen-Venture-Capital-Fonds des TV-Löwen Carsten Maschmeyer (u.a. bekannt aus "Die Höhle der Löwen") als Lead-Investor und https://www.8eyes.io/ rund um Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner (u.a. bekannt aus "2 Minuten 2 Millionen"). Der OÖ HightechFonds (https://www.hightechfonds.at/) , ein Venture-Capital-Fonds des Landes Oberösterreich und oberösterreichischer Banken, sowie das Austria Wirtschaftsservice ( AWS (https://www.aws.at/) ), die Förderbank des Bundes, komplettieren die Finanzierungsrunde. Daneben beteiligten sich auch die Bestandsgesellschafter aus der vorangegangenen primeCROWD (https://prime-crowd.com/de) -Runde an der Kapitalmaßnahme.

Mehr Klarheit für die Führungskraft, mehr Gemeinschaftsgefühl fürs Team

"Das letzte Jahr war für viele Unternehmen entbehrungsreich", weiß David Schellander, Co-Founder und Co-Geschäftsführer von TeamEcho. "Die COVID-Krise hat uns alle vor riesige Herausforderungen gestellt. Mit dem persönlichen Austausch ging für viele Führungskräfte auch Klarheit verloren, Teamspirit und Drive haben gelitten. Das hat so mancher Führungskraft schlaflose Nächte bereitet. Mit TeamEcho wollen wir unseren KundInnen all diese verlorenen Dinge wieder zurückgeben. Unsere Feedback-Lösung hilft ihnen dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die MitarbeiterInnen brauchen. Es bietet ihnen einen Echtzeit-Überblick über die wirklich wichtigen Herausforderungen, aber auch Chancen im Team und schafft einen Raum, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Nur so kann man gestärkt aus der Krise hervorgehen." Das Ziel der Linzer ist klar: möglichst vielen Unternehmen dabei zu helfen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das beflügelt. Dank der jetzt abgeschlossenen Finanzierungsrunde komme man diesem Ziel wieder einen Schritt näher. Mit den 1,3 Millionen Euro soll der Expansionskurs im DACH-Raum weiter an Schwung gewinnen. Neben einer Investition in die Produktentwicklung, die das Tool noch dynamischer und benutzerfreundlicher machen wird, ist auch eine weitere deutliche Aufstockung der MitarbeiterInnenzahl geplant (www.teamecho.com/jobs (http://www.teamecho.com/jobs) ).