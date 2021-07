EQS Group-News: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim mit neuer Gruppenidentität



08.07.2021 / 10:00



Meilenstein in der Transformation von Holcim zum weltweit führenden Unternehmen für innovative und nachhaltige Baulösungen



Fokus auf umweltfreundliche Städte, intelligente Infrastruktur und Verbesserung des Lebensstandards



Holcim vereint einige der weltweit führenden Marken in der Baubranche unter seinem Dach

Holcim lanciert heute seine neue Gruppenidentität, die alle Markennamen hinter dem Ziel vereint, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen. Als Vorreiter von Lösungen für grünes Bauen hat sich Holcim verpflichtet, eine wesentliche Rolle zu spielen, um den Übergang in eine Netto-Null-Zukunft zu beschleunigen.