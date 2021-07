ExOne eröffnet hochmodernes Adoption Center für den 3D-Metalldruck in Europa und baut seinen technischen Support aus

Das Unternehmen ExOne (Nasdaq: XONE) – der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie – gab heute die Eröffnung eines neuen Adoption Center für 3D-Metalldruck an seinem europäischen Hauptsitz in Gersthofen, Deutschland, bekannt.

Laut Eric Bader, Managing Director von ExOne GmbH, ist die Eröffnung des neuen Adoption Center von ExOne für den 3D-Metalldruck eine Antwort auf das steigende Interesse europäischer Hersteller an der Binder-Jetting-Technologie mit metallischen Werkstoffen. In den Adoption Centers von ExOne werden Sandformen und Kerne für Kunden aus der Metallgussindustrie gefertigt. Als Ergänzung zu den technischen Beratungsleistungen rund um das Binder-Jetting-Verfahren profitieren Kunden zudem von Benchmarks für verschiedene Metalle. (Photo: Business Wire)

Mit seinen Adoption Centers in den USA, Deutschland und Japan will ExOne seinen Kunden eine Möglichkeit bieten, die Binder-Jetting-Technologie mit ihren eigenen Designs auszuprobieren, bevor sie ein 3D-Drucksystem von ExOne für die eigene Produktion erwerben.

Die heute angekündigte Investition umfasst eine Erweiterung des langjährig bestehenden Adoption Center von ExOne in Europa, in dem Sandformen und Kerne für Kunden aus der Metallgussindustrie per 3D-Druck gefertigt werden. Das Adoption Center von ExOne bietet europäischen Herstellern umfassende Services rund um das Binder Jetting mit Metallen, darunter Benchmarks, Support bei der Systemauslegung und der Materialauswahl sowie Unterstützung bei der Entwicklung von Verfahren und Arbeitszellen.

„Hersteller in ganz Europa profitieren ab sofort von lokal per Binder Jetting hergestellten Metalldesigns und Benchmarks sowie von erstklassigen Beratungsleistungen und technischem Support“, erklärt John Hartner, CEO von ExOne. „Wir möchten es Herstellern ermöglichen, die Vorteile unserer patentierten Binder-Jetting-Technologie zu nutzen, die selbst bei komplexesten Designs mit hoher Geschwindigkeit arbeitet – und das bei niedrigen Kosten und einer branchenführenden Qualität.“

„Unser zentral gelegener Standort in der Nähe von München bietet Herstellern die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der Binder-Jetting-Technologie zu machen und bei der Fertigung von Hochpräzisionsteilen aus Metall eng mit unserem erweiterten Team zusammenzuarbeiten“, ergänzt Eric Bader, Managing Director der ExOne GmbH. „Diese Erweiterung geht Hand in Hand mit dem wachsenden Interesse am Binder-Jetting-Verfahren, das in Europa mit zunehmendem Reifegrad der Technologie immer größer wird.“