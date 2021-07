^ DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vertrag SNP und All for One bauen Partnerschaft aus

SNP und All for One bauen Partnerschaft aus



- Bilanz nach einem Jahr bestärkt beide Partner darin, die Zusammenarbeit zu intensivieren



- SAP Transformation Abomodell "Conversion/4" für den Wechsel auf SAP S/4HANA stößt auf hohe Resonanz



- Erweiterung der gemeinsamen Projekte auf gehobenen Mittelstand ab 1.000 SAP-User



- All for One erwirbt zusätzliche SNP-Software, um neue Zielgruppe bedienen zu können



Heidelberg, 8. Juli 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld, baut nach dem sehr erfolgreichen Start die Partnerschaft mit der All for One Group SE aus Filderstadt aus. All for One unterstützt als führende Consulting- und IT-Gruppe über 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit mittels Digitalisierung. Im Geschäftsjahr 2019/2020 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 355 Mio. EUR. Der jetzt unterzeichnete Vertrag hat ein Volumen an zusätzlichen Softwarelizenzen im mittleren einstelligen Millionenbereich und zielt auf das Segment gehobener Mittelstand ab.



Mit der zusätzlich erworbenen SNP-Software will All for One künftig auch Unternehmen ab 1.000 SAP-Usern einen schnellen und sicheren Wechsel nach SAP S/4HANA ermöglichen. Neben der Erweiterung der Zielgruppe wird zudem das Angebotsspektrum erweitert und es werden nun auch M&A-Projekte bedient. Wie im Rahmen des ersten Partnervertrages werden sowohl die SNP-Software CrystalBridge(R) als auch die selektive Datenmigration (BLUEFIELDTM-Ansatz) bei Transformationsprojekten eingesetzt. Die Vertragslaufzeit beträgt weiterhin 8 Jahre.



Erfolgsmodell für SNP und All for One: Conversion/4 zur SAP Transformation

Thilo Nagler, Managing Director und Vice President of Sales CEU von SNP, erklärt: "Unsere Partnerschaft mit All for One ist ein großartiger Erfolg. Nach nur einem Jahr blicken wir auf 12 große Projekte zurück, darunter einige spannende Leuchtturmprojekte. Unsere Leistungsangebote und unser Verständnis kundenorientierten Arbeitens, stets mit dem Blick auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bei komplexen Transformationsprojekten, ergänzen sich optimal. Unternehmen schätzen unsere Expertise und die Resonanz hat beide Partner überzeugt, die Kooperation zu vertiefen. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Projekte, besonders da wir auf eine gut gefüllte Pipeline blicken."