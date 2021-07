^ DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an Enpal mit einem einstelligen Millionenbetrag

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an Enpal mit einem einstelligen Millionenbetrag

Heliad Equity Partners beteiligt sich an der EUR 100 Millionen Finanzierungsrunde von Enpal mit einem einstelligen Millionenbetrag

Frankfurt am Main, 8. Juli 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) freut sich Enpal im Portfolio begrüßen zu dürfen und investiert einen einstelligen Millionenbetrag im Rahmen der Finanzierungsrunde. Weitere Investoren in der Runde sind u.a. HV Capital, Peter Rive, Mitgründer von SolarCity, HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel und ex-Auto1 COO Christopher Muhr. Erst 2017 gegründet, ist Enpal mit über 8.000 Kunden führend bei der Vermietung von Solaranlagen und konnte sein Ergebnis mit über 4.500 installierten Anlagen 2020 verdreifachen - so viele wie kein anderes deutsches Solarunternehmen.



"Wir freuen uns außerordentlich ein Partner für Enpal und sein erstklassiges Team zu werden, welches auf einem klaren Weg ist, den Energiemarkt in Europa nachhaltig zu verändern. Die bisherige operative Performance ist bemerkenswert und in einem riesigen und wachsenden Markt ist dies erst der Anfang." sagt Falk Schäfers, Geschäftsführer bei Heliad.

Enpal Gründer Mario Kohle verfolgt dem Traum eines der führenden Energieunternehmen in Europa zu werden: "Schon heute bauen wir jeden Tag so viele Anlagen wie im gesamten Jahr 2017. Dieses Momentum wollen wir in den nächsten Jahren ausbauen, um Ende des Jahrzehnts eine Million Solaranlagen installieren zu können. Wir sind sehr glücklich, dass wir Heliad als starken Partner gewinnen konnten. Das Team bringt komplementären Mehrwert in unseren Gesellschafterkreis durch lange Erfahrung und starke Kompetenz im Bereich Börse und Kapitalmarkt."



Über Enpal



Erst 2017 von Mario Kohle, Viktor Wingert und Jochen Ziervogel gegründet, ist die Enpal-Gruppe mit über 8.000 Kunden inzwischen der größte Anbieter von Solarlösungen für Hausbesitzer in Deutschland. Das Besondere: Enpal bietet Solaranlagen im Abonnement an. Hohe Investitionskosten fallen für Hausbesitzer somit weg. Nach 20 Jahren Laufzeit kann die Anlage für nur einen Euro übernommen werden. Für Interessenten bietet Enpal ein umfangreiches Paket mit Beratung und Planung an. Die Installation übernehmen geprüfte Partner vor Ort. Vom Erstkontakt bis zum Ablauf des Abonnements: Enpal kümmert sich um den gesamten Prozess. Eigenheimbesitzern wird es damit so einfach wie möglich gemacht. Ziel von Enpal ist es, Ende des Jahrzehnts eine Millionen Haushalte mit einer eigenen Solaranlage zu versorgen. Aktuell beschäftigt Enpal rund 600 Mitarbeiter.