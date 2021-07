Zu Beginn dieses Jahres konnte die Atoss Software-Aktie bis auf einen Spitzenwert von exakt 203,00 Euro zulegen und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. Diese reichte zeitweise auf das Unterstützungsniveau aus dem dritten Quartal 2020 um 142,50 Euro abwärts, anschließend folgte eine volatile Seitwärtsbewegung. Genau zum Sommerbeginn und Anfang Juli löste Atoss Software die Schiebephase in Form eines symmetrischen Keils der letzten Monate erfolgreich auf und hat damit ein neuerliches Kaufsignal generiert.

Sehr hohes Niveau erreicht

Eine unmittelbare Fortsetzung deutet sich zwar durch den Ausbruch aus dem symmetrischen Keil an, Ziele sind kurzfristig an den Jahreshochs bei 203,00 Euro zu finden. Sollte sich dieses Niveau per Wochenschlusskurs überwunden werden, könnte Atoss Software weiter in den Bereich von 219,84 Euro vordringen und würde ein Long-Investment beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN MA7VTE attraktiv machen. Allerdings mahnt das hohe Kursniveau zur Vorsicht, tendenziell sollten nur kleinere Handelspositionen eingegangen werden. Für Verkaufssignale dürfte auf der Gegenseite erst ein Abstieg der Aktie unter ein Niveau von mindestens 152,00 Euro sorgen, in diesem Szenario kämen Abschläge auf 142,50 und darunter auf 112,00 Euro ins Spiel.