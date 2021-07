Studie: Top-Sicherheitsdienstleister kommen besser aus dem Corona-Jahr Berlin (ots) - Die Sicherheitsbranche blickt optimistisch in die Zukunft und hat das vergangene Jahr mit seinen Corona-Einschränkungen weitestgehend gut überstanden. Elf Prozent der befragten Sicherheitsdienstleister blicken sehr optimistisch in die Zukunft, weitere 73 Prozent sehen sich für die Zukunft gut aufgestellt. Im Bereich der Sicherheitstechnik sind sogar 56 Prozent sehr optimistisch. Marktführer Securitas musste zwar Einbußen hinnehmen, stellt sich jedoch mit seinen umfangreichen Erfahrungen, qualifizierten Mitarbeitern und technischen Innovationen gut für die kommenden Jahre auf. Das zeigt die Studie "Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland" des renommierten Analysehauses Lünendonk, die von Februar bis Mai 2021 durchgeführt wurde. 42 Sicherheitsunternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von 4,2 Milliarden Euro haben sich daran beteiligt.



"Als führendes Unternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland haben wir ein herausforderndes Jahr mit Bravour gemeistert", sagt Jens Müller, Chief Operating Officer von Securitas. Securitas musste zwar 2020 einen Umsatzrückgang von 0,2 Prozent hinnehmen, rechnet für 2021 aber wieder mit einem deutlichen Wachstum.