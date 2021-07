FRANKFURT (dpa-AFX) - Facebook gehört nun auch dazu: Zu der Liga der US-Techwerte, die an der Börse die Schallmauer einer Bewertung von einer Billionen US-Dollar durchbrochen haben - neben der Google-Mutter Alphabet , Amazon , Apple und Microsoft . Auch ansonsten stehen die Zeichen weiter auf Wachstum, während die Aktie ihren Höhenflug fortsetzt. Allerdings ist nicht jeder begeistert von der Erfolgsgeschichte des Konzerns. Die US-Handelskommission zum Beispiel hat den Kampf aufgenommen. Was bei Facebook los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

WAS BEI FACEBOOK LOS IST: