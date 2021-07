DGAP-Ad-hoc: zooplus AG / Schlagwort(e): Sonstiges

zooplus AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft („SE')



08.07.2021 / 10:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



zooplus AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft ("SE")



München, 8. Juli 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der zooplus AG haben heute beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) unter der Firma zooplus SE gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 37 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) vorzubereiten. Das gegenwärtige dualistische Leitungssystem der Gesellschaft, bestehend aus dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, soll auch unter der neuen Rechtsform der SE fortbestehen. Die Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat bleiben von der neuen Struktur unberührt. Der Sitz des Unternehmens soll unverändert in München, Deutschland, bleiben. Die Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der SE setzt unter anderem voraus, dass die Hauptversammlung der zooplus AG dem Umwandlungsplan zustimmt und die darin enthaltene Satzung der zukünftigen zooplus SE genehmigt. Deshalb ist derzeit vorgesehen, im zweiten Halbjahr 2021 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und ihr entsprechende Beschlussvorschläge zu unterbreiten. Die Wirksamkeit der Umwandlung in eine SE erfordert zudem, dass das Verfahren zum Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen zooplus SE vor der Eintragung im zuständigen Handelsregister abgeschlossen oder beendet ist. Das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren soll nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich noch im Juli 2021 eingeleitet werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3



