zooplus AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft („SE')

SE-Umwandlung hebt paneuropäische Ausrichtung des Konzerns hervor

Angestrebte Rechtsform behält dualistisches Leitungssystem aus Vorstand und Aufsichtsrat bei

Außerordentliche Hauptversammlung soll im zweiten Halbjahr 2021 über Umwandlungsplan und darin enthaltene Satzung abstimmen

München, 08. Juli 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der zooplus AG haben heute beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) unter dem Namen zooplus SE vorzubereiten. Das gegenwärtige dualistische Leitungssystem der Gesellschaft, bestehend aus dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, soll auch unter der neuen Rechtsform der SE fortbestehen. Die Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat bleiben von der neuen Struktur unberührt. Der Sitz des Unternehmens soll unverändert in München, Deutschland, bleiben.

Dr. Cornelius Patt, CEO der zooplus AG: "In den vergangenen Jahren ist zooplus kontinuierlich stark gewachsen und hat sich zur führenden Online-Plattform für Heimtierbedarf in ganz Europa entwickelt. Nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in zahlreichen europäischen Länder zu Hause. Mit der Umwandlung in eine SE unterstreichen wir die internationale Ausrichtung und Steuerung unseres Geschäfts. Gleichzeitig stärken wir unsere Position als attraktiver paneuropäischer Arbeitgeber und progressiver Technologie-Konzern. Damit reihen wir uns in die Liste vieler anderer international erfolgreicher börsennotierter Gesellschaften ein."