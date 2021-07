Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Studie von Aurora Energy Research analysiert verschiedeneElektrolyseur-Geschäftsmodelle auf ihre Eignung, Wasserstoff in Europa fürweniger als 2,50 Euro pro Kilo und damit günstiger als blauen Wasserstoff zuproduzieren- Am kostengünstigsten ist derzeit die Kopplung von Elektrolyseuren mitOnshore-Windkraftanlagen in Norwegen, dicht gefolgt derselben Kombination aufder Iberischen Halbinsel- In einem optimistischen Szenario könnten die Kosten bis 2030 auf 2,00 bis 2,50Euro pro Kilogramm grüner Wasserstoff fallen, vorausgesetzt, die Kosten fürden Bau von Elektrolyseuren und erneuerbaren Energien sinken schnell- Wasserstoff, der mit Netzstrom produziert wird, ist teurer, sofern dieElektrolyseure nicht von Netzgebühren und Umweltabgaben befreit sind; dazukommen je nach Strommix deutlich höhere Treibhausgasemissionen- Webinar am 08.07.2021 um 14 UhrSowohl Deutschland als auch Europa haben sich das Ziel gesetzt, bis spätestens2050 Treibhausgas-neutral zu sein. Das bedeutet, dass der Energieverbrauch inder gesamten Wirtschaft auf kohlenstofffreie Quellen umgestellt werden muss.Hier wird Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen, vor allem bei Aktivitäten,die anders nicht oder nur schwer zu dekarbonisieren sind - etwa in derStahlindustrie und der Chemiebranche, aber auch in der Luftfahrt, bei Schiffenoder in Teilen des Transportsektors. Entscheidend für die schnelle Umstellungist dabei unter anderem die Frage, wie die Produktionskosten für grünenWasserstoff auf ein konkurrenzfähiges Niveau gesenkt werden können. AuroraEnergy Research hat dazu verschiedene Geschäftsmodelle analysiert.Kohlenstoffarmer oder -freier Wasserstoff kann unter anderem durch Elektrolysevon Wasser ("grüner Wasserstoff") oder aus Erdgas mit CO2-Abscheidung ("blauerWasserstoff") hergestellt werden. Letzterer ist mit Kosten von etwa 2,5 Euro proKilogramm derzeit noch deutlich günstiger. Viele Regierungen in Europa förderndeshalb Elektrolyseure mit Zuschüssen, Vergütungen oder Steuerbefreiungen undauch Entwickler und Investoren suchen nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken.Die Pipeline an geplanten Elektrolyseprojekten umfasst inzwischen über 200Gigawatt Leistung, mit einem besonderen Schwerpunkt in Deutschland (vgl.https://ots.de/I4gY5y )."Die Produktionskosten des grünen Wasserstoffs und damit seineKonkurrenzfähigkeit zu blauem Wasserstoff sind von verschiedenen Faktorenabhängig", sagt Lisa Langer, Commercial Manager bei Aurora Energy Research. "DieInvestitionskosten für die Anlagen sinken bereits rapide, Hauptkostentreiber bei