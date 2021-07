JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Autozulieferer dürften überzeugende Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Eine Anhebung des Ausblicks sei möglich./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 19:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 19:51 / ET