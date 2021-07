Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Trotz hohen Transformationsbedarfs konfigurieren aktuell erst 23% der Managerihr Geschäftsmodell neu- Fast zwei Drittel der weltweiten Unternehmen erwarten eine positiveEntwicklung der Weltwirtschaft innerhalb der nächsten 12 Monate- K-Szenario mit Krisengewinnern und -verlierern zeigt Wachstumschancen fürTelekommunikationssektor sowie anhaltende Herausforderungen im Non-Food-Handelund VeranstaltungsgewerbeDie andauernde Covid-19 Pandemie und die damit verbundenen ökonomischenAuswirkungen zeigen immer deutlicher strukturelle Schwächen vieler Branchen unddamit die Notwendigkeit für umfassende Transformationen auf. Auch in denFührungsetagen zahlreicher Unternehmen reift die Erkenntnis, dass Covid-19 ihreGeschäftsmodelle über die Pandemie hinaus verändern wird. Global sind 80% derManager davon überzeugt, dass sich die Wertschöpfungsprozesse ihrer Unternehmenin den kommenden drei Jahren von Grund auf wandeln werden. Gleichzeitig erwarten60% der Befragten eine positive ökonomische Entwicklung für die nächsten 12Monate, wie eine Umfrage im März 2021 unter 250 internationalen Führungskräftenim Rahmen der Studie "Navigating the New Reality: Restructuring for Growth" vonStrategy&, derStrategieberatung von PwC, ergibt. Die aktuellen Szenarioanalysenin der Studie bestätigen den Optimismus der Führungskräfte: Für Deutschland wirdein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,3% im Jahr 2021prognostiziert. Auch die gesamteuropäische Wirtschaft wird im laufenden Jahreine Zunahme des BIP von 3,4% verzeichnen.Die andauernde Pandemie macht in diversen Branchen ein K-Szenario mit klarenGewinnern und Verlierern immer wahrscheinlicher. Schwer getroffene Sektorenwerden sich durch anhaltende Einschränkungen langsamer als der Durchschnitterholen und müssen auch in 2021 mit nur niedrigen Zuwächsen bei derBruttowertschöpfung[1] rechnen - so wie etwa der Veranstaltungssektor (+3,6%)oder der Non-Food-Handel (+3,2%). Die Reisebranche und das Gastgewerbe inDeutschland können zwar einen Zuwachs um 10,2% für 2021 erwarten, habenallerdings auch mittelfristig noch mit den schweren Auswirkungen des erstenPandemiejahres 2020 zu kämpfen (-23,4%). Auf der anderen Seite erweist sich dieTelekommunikationsbranche als krisenfest und wird 2021 um bis zu 2,1% wachsen.Daneben setzt auch die Pharma- und Life Sciences-Industrie ihren Aufschwung fortund erreicht bis Ende des Jahres bis zu 4,0% mehr Bruttowertschöpfung."Die Krise hat für alle Unternehmen einen individuellen Transformations- undRestrukturierungsbedarf aufgedeckt, denn die beschleunigte Digitalisierung oder