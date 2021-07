Resonant veranstaltet Webinar-Reihe "Breaking Through the Noise of 5G in Europe".

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Branchenexperten diskutieren über den aktuellen

Stand der nächsten Generation von Mobilfunktechnologien, 5G in Europa und die

Auswirkungen auf die europäischen Verbraucher



Resonant Inc. (NASDAQ: RESN), ein Anbieter von Hochfrequenz (HF)-Filterlösungen,

die auf einer robusten Plattform für geistiges Eigentum entwickelt wurden, um

Menschen und Dinge miteinander zu verbinden, veranstaltet am 20. und 22. Juli

2021 eine zweiteilige Webinarreihe "Breaking Through the Noise of 5G in Europe".

In den Webinaren diskutieren Branchenexperten über die Entwicklung von 1G zu 5G,

die Treiber für die Einführung von 5G, die weitere Rolle von 4G, Wi-Fi der

nächsten Generation und die Technologien, die "echtes" 5G ermöglichen, mit

besonderem Schwerpunkt auf dem Status von 5G in Europa.







anderem bei Unternehmen wie Broadcom, Apple,

Qorvo und Skyworks tätig waren.



Das zweiteilige Webinar findet wie folgt statt:



Expert Insights on Unlocking the Potential of 5G in Europe



Dieses Einführungs-Webinar richtet sich an diejenigen, die von einem Gremium

führender Branchenexperten die Grundlagen von 5G und der Technologie, die dessen

Einsatz ermöglicht, erfahren möchten.





Datum: Dienstag, 20. Juli 2021

Uhrzeit: 04:30 Uhr Eastern Time

Webcast:https://wsw.com/webcast/resn/resn1/1764312 (https://c212.net/c/link/?t=0

&l=de&o=3220043-1&h=2867543460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26

l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D2932518879%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwe

bcast%252Fresn%252Fresn1%252F1764312%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebca

st%252Fresn%252Fresn1%252F1764312&a=https%3A%2F%2Fwsw.com%2Fwebcast%2Fresn%2Fres

n1%2F1764312)



The Technology Enabling Europe's Transition to 5G



Dieses Webinar für Fortgeschrittene richtet sich an diejenigen, die bereits ein

Verständnis für das RF Front End haben oder mehr darüber erfahren möchten. Es

wird sich mehr auf die technischen Besonderheiten hinter der Ermöglichung von 5G

konzentrieren.





Datum: Donnerstag, 22. Juli 2021

Uhrzeit: 04:30 Uhr Eastern Time

Webcast:https://wsw.com/webcast/resn/resn2/1765616 (https://c212.net/c/link/?t=0

&l=de&o=3220043-1&h=3678699401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26

l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D3439420639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwe

bcast%252Fresn%252Fresn2%252F1765616%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebca

st%252Fresn%252Fresn2%252F1765616&a=https%3A%2F%2Fwsw.com%2Fwebcast%2Fresn%2Fres Seite 2 ► Seite 1 von 3



