Bain bleibt auf Wachstumskurs / DACH-Führungsteam zur Jahresmitte erneut ausgebaut

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company

hat ihre Führungsriege in der DACH-Region einmal mehr erweitert. Zum 1. Juli

2021 wurden mit Dr. Udo Bauer, Philip Dowling, Thomas Grosser, Phillip Roberts

und Massimo Sabella fünf langjährige Berater aus den eigenen Reihen in die

Partnergruppe aufgenommen. Weltweit hat Bain zur Jahresmitte 2021 insgesamt 53

neue Partnerinnen und Partner an 31 Standorten ernannt.



"Nach einem sehr erfolgreichen Start ins Jahr 2021 konnte Bain in allen Branchen

Marktanteile hinzugewinnen und bleibt damit klar auf Wachstumskurs", erklärt

Bain-Deutschlandchef Walter Sinn . "Daher investieren wir weiter massiv in

unsere Beratungsteams - personell wie fachlich." Durch die neuen Partner stärkt

Bain seine Expertise in der Private-Equity-Branche und baut hier seine

Marktführerschaft weiter aus, in der Industrie, bei Konsumgüterthemen, im

Technologie- und Telekommunikationssektor sowie in den Bereichen Performance

Improvement und Kundenstrategie & Marketing.







Praxisgruppen Technologie und Telekommunikation. Beratungsschwerpunkte des

36-Jährigen sind insbesondere Go-to-Market-Strategien für B2B-Unternehmen,

globale Transformationen, Organisation sowie Operating Model. Udo Bauer hat

Betriebswirtschaftslehre an der European Business School in Oestrich-Winkel mit

Aufenthalten in San Diego und Seoul studiert. An der Universität Regensburg

promovierte er in Technology Management.



Philip Dowling gehört der Praxisgruppe Kundenstrategie & Marketing an und ist

Teil des Führungsteams von FRWD@Bain

(https://www.bain.com/de/vector-digitalisierung/digital-marketing-frwdbain/) .

Der 33-Jährige ist seit 2010 bei Bain und berät vom Standort München aus

Kundenunternehmen industrieübergreifend, unter anderem in den Sektoren

Konsumgüter, Einzelhandel, Versicherungen und Sport. Dabei unterstützt er vor

allem bei Fragestellungen zu digitalen Marketinglösungen, bei der Optimierung

der Marketingperformance und bei E-Commerce. Philip Dowling hat

Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert. An der London

School of Economics absolvierte er seinen Master in Management and Strategy.



Thomas Grosser ist seit 2011 bei Bain in München tätig. Er gehört den

Praxisgruppen Private Equity (PE) sowie Industriegüter und -services an. Der

36-Jährige verfügt über umfassende Expertise, was die Due Diligence für

PE-Investoren sowie die Konzeptionierung und die Umsetzung von

PE-Investoren sowie die Konzeptionierung und die Umsetzung von
Wertsteigerungsprogrammen für deren Portfoliofirmen mit Schwerpunkt



