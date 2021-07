NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 28,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stahlpreise dürften sich nach der Rally seit dem vergangenen August ungefähr für die nächsten zwölf Monate auf einem gesunden Niveau halten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Stahlwerten. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal dürften zudem zu steigenden Konsensschätzungen für 2021 führen. Bei Salzgitter sollte der freie Cashflow zum Eigenkapital (FCFE) - also die Maßzahl, wie viel Bargeld als Dividende oder Aktienrückkauf an die Anteilseigner des Unternehmens ausgeschüttet werden kann - zum Jahreswechsel einen positiven Wendepunkt erreichen. Zudem attestiert Nelson dem Konzern eine glaubwürdige Strategie zur Reduzierung von CO2-Emissionen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:15 / BST

