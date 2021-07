Seite 2 ► Seite 1 von 4

Linz (ots) - Jede/r soll gerne zur Arbeit gehen: So lautet die Vision des LinzerHR-Tech-Startups TeamEcho (https://www.teamecho.com/) . Für dieWeiterentwicklung seiner smarten Mitarbeiter-Feedback-Lösung hat das jungeUnternehmen nun eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,3 Millionen Euroerfolgreich abgeschlossen. Interessantes Detail: Mit seed + speed Ventures(https://www.seedandspeed.com/de/) , dem VC-Fonds von Carsten Maschmeyer, unddem Beteiligungsvehikel https://www.8eyes.io/ rund um Runtastic-Gründer FlorianGschwandtner konnte sich das 25-köpfige Team gleich zwei der bekanntestenInvestoren im deutschsprachigen Raum angeln.Bessere Kommunikation, mehr Gemeinschaftsgefühl und Drive im Team, größereKlarheit für die Führungskraft - und das auch in herausfordernden Situationen:Mit seiner intelligenten Mitarbeiter-Feedback-Lösung erreicht das LinzerHR-Tech-Startup TeamEcho genau das. Als kontinuierliches Stimmungsbarometerliefert TeamEcho jederzeit einen aktuellen Blick auf das Betriebsklima underlaubt es, aufkommende Probleme bereits im Entstehen zu erkennen und gemeinsampräventiv Lösungen zu finden. Für die Weiterentwicklung seiner Plattform konnteTeamEcho nun gleich zwei der begehrtesten Investoren im deutschsprachigen Raumbegeistern. Mit seed + speed Ventures gewann TeamEcho denFrühphasen-Venture-Capital-Fonds des TV-Löwen Carsten Maschmeyer (u.a. bekanntaus "Die Höhle der Löwen") als Lead-Investor und https://www.8eyes.io/ rund umRuntastic-Gründer Florian Gschwandtner (u.a. bekannt aus "2 Minuten 2Millionen"). Der OÖ HightechFonds (https://www.hightechfonds.at/) , einVenture-Capital-Fonds des Landes Oberösterreich und oberösterreichischer Banken,sowie das Austria Wirtschaftsservice ( AWS (https://www.aws.at/) ), dieFörderbank des Bundes, komplettieren die Finanzierungsrunde. Daneben beteiligtensich auch die Bestandsgesellschafter aus der vorangegangenen primeCROWD(https://prime-crowd.com/de) -Runde an der Kapitalmaßnahme.Mehr Klarheit für die Führungskraft, mehr Gemeinschaftsgefühl fürs Team"Das letzte Jahr war für viele Unternehmen entbehrungsreich", weiß DavidSchellander, Co-Founder und Co-Geschäftsführer von TeamEcho. "Die COVID-Krisehat uns alle vor riesige Herausforderungen gestellt. Mit dem persönlichenAustausch ging für viele Führungskräfte auch Klarheit verloren, Teamspirit undDrive haben gelitten. Das hat so mancher Führungskraft schlaflose Nächtebereitet. Mit TeamEcho wollen wir unseren KundInnen all diese verlorenen Dingewieder zurückgeben. Unsere Feedback-Lösung hilft ihnen dabei, ein Gefühl dafürzu bekommen, was die MitarbeiterInnen brauchen. Es bietet ihnen einen