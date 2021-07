---------------------------------------------------------------------------

KION Group startet Gabelstapler-Produktion im neuen polnischen Werk

- Gesamtinvestition von rund 80 Mio. EUR am Standort in Kobaskowo

- Bis zu 400 neue Arbeitsplätze sollen bis Ende 2023 entstehen

- Produktion mit Engineering auf rund 44.000 Quadratmetern - Erweiterungsmöglichkeit bereits eingeplant



Frankfurt/Main, 08. Juli 2021 - Die KION GROUP AG hat im polnischen Kobaskowo, nahe Stettin, ein hochmodernes Werk für Flurförderzeuge in Betrieb genommen. Am neuen Standort werden Gegengewichtsstapler für alle Marken des KION Industrial Trucks & Services Segments produziert, darunter auch Produktserien aus westeuropäischen Standorten, um diese hinsichtlich Automatisierung und Digitalisierung weiterentwickeln zu können. Im kommenden Jahr werden weitere Produktserien, die bislang ausschließlich in Xiamen (China) produziert wurden, zusätzlich in Kobaskowo lokalisiert, um die Lieferzeiten zu beschleunigen.



Das neue Werk in Polen ergänzt die bestehenden europaweiten Produktionsstandorte der KION Group und soll dabei insbesondere Kunden mit weniger intensiven Einsatzbedingungen in der Region EMEA bedienen. "Der neue Standort in der Mitte Europas ist hervorragend dazu geeignet, das Potenzial dieses dynamischen Marktsegments weiter zu erschließen", erläutert Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Darüber hinaus können wir hier, in Nähe der deutsch-polnischen Grenze, auf ein hervorragendes Lieferantennetzwerk zurückgreifen."



Die KION Group will mit Ihren drei starken Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli noch besser ihre Kunden beim Wachstum der Intralogistikbranche in der Region EMEA unterstützen. Dafür hat die KION Group insgesamt rund 80 Mio. EUR in das neue Werk investiert. Bis Ende 2023 will der global führende Material Handling- und Logistik-Ausrüster insgesamt bis zu 400 Arbeitsplätze an dem polnischen Standort schaffen. "Den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ein hochmodernes und attraktives Arbeitsumfeld. Darüber hinaus verfügt der neue Standort mit seinen Engineering-Fähigkeiten über langfristige