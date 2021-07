KfW refinanziert im ersten Halbjahr erfolgreich 50,5 Mrd. EUR - Jahresrefinanzierungsvolumen wird auf 75-80 Mrd. EUR angepasst

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW emittiert größten Green Bond in ihrem Marktsegment - starkes erstes

Halbjahr im wachsenden Green-Bond-Markt

- Weiterentwicklung der KfW zu transformativer Förderbank schreitet voran



"Wir haben das stabile Kapitalmarktumfeld sehr gut genutzt und blicken auf ein

erfolgreiches erstes Halbjahr zurück, in dem wir neben einem

Refinanzierungsvolumen von 50,5 Mrd. EUR auch den Großteil der uns gesteckten

Ziele bereits erreicht haben", erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW

Bankengruppe. Im Zuge der großen Investorennachfrage hat die KfW dieses Jahr ihr

EUR Benchmark Programm um eine Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren

erweitert; insgesamt hat sie im ersten Halbjahr bereits drei EUR

Benchmark-Anleihen begeben. Der Euro macht mit rd. 53 % den größten

Währungsanteil der Mittelaufnahme in den ersten sechs Monaten 2021 aus. Auch in

der zweiten Kernwährung, dem US-Dollar, hat die KfW bereits drei erfolgreiche

Benchmark-Anleihen in einem steigenden Zinsumfeld platziert. Der Anteil des

US-Dollar an der Kapitalmarkt-Refinanzierung beläuft sich damit auf rd. 28

%.Bemerkenswert war dabei der Anstieg der Investorennachfrage aus dem

Bankensektor.







referenzierten Anleihe im Jahr 2019 hat die KfW dieses Jahr mit ihren an SOFR

(Secured Overnight Financing Rate) und an SONIA (Sterling Overnight Interbank

Average Rate) gekoppelten

den Kernwährungen vervollständigt und sich damit zukunftsfähig aufgestellt. "Mit

diesen Transaktionen unterstützen wir die Entwicklung der neuen Märkte für

Referenz-Zinssätze. Gleichzeitig bieten wir unseren Investoren qualitativ

hochwertige und liquide Investitionsmöglichkeiten an", so Armbruster.



Insgesamt ist die KfW auch dieses Jahr wieder sehr breit diversifiziert und hat

im ersten Halbjahr bereits 136 Transaktionen in 14 verschiedenen

den internationalen Kapitalmärkten begeben; ihr Refinanzierungsvolumen beläuft

sich auf 50,5 Mrd. EUR.



Starkes erstes Halbjahr bei Green-Bond-Aktivitäten



Sehr erfreulich entwickelte sich das erste Halbjahr auch bei der Emission von

Green Bonds: so hat die KfW im laufenden Jahr bereits Green Bonds in einem

Gesamtvolumen von 7,6 Mrd. EUR in 11 Währungen und damit rd. 76 % ihres für 2021

in diesem Bereich angestrebten Emissionsvolumens emittiert. Besonders

hervorzuheben ist dabei die Emission eines Green Bonds mit einem Volumen von 4

Mrd. EUR, mit dem die KfW ihrer Strategie des Aufbaus einer grünen liquiden

