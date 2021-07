Spielend mehr Leistung - wie Industrien mit Gamification die Produktion ankurbeln (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Candy Crush & Co. als Vorbild z. B. für die

Automobilindustrie? Laut einer Studie der globalen Unternehmensberatung Kearney

konnte durch "Gamification" die Produktivität um bis zu vier Prozent erhöht und

die Fehlerhäufigkeit um bis zu drei Prozent gesenkt werden. Das

Einsparungspotenzial wird mit bis zu 6,5 Milliarden Euro in fünf Jahren

beziffert, denn der natürliche Spieltrieb steckt in uns allen.



Managerinnen und Manager in Produktionsbetrieben, insbesondere jene mit einem

hohen Anteil an monotonen Tätigkeiten, kennen das Problem: Die

Mitarbeiterleistung ist volatil und daher nicht vollständig planbar. Doch wie

lässt sich hier gegensteuern? Ein recht neuer Ansatz zur Leistungsverbesserung

ist die Gamification oder zu Deutsch "Gamifizierung". Thomas Luk, Partner und

Automotive-Experte bei Kearney: "Bei dieser Methode werden spieltypische

Elemente in einem eigentlich spielfremden Kontext implementiert. Ähnlich wie

z.B. bei World of Warcraft, Candy Crush oder Landwirtschaftssimulationen werden

Spielende dazu befähigt, Stunde um Stunde bei einer im eigentlichen Sinne

monotonen Tätigkeit eigenmotiviert Höchstleistungen zu erbringen."









Die erfolgreiche Implementierung zahlt sich aus: In von Kearney durchgeführten

Gamification-Projekten konnte die Arbeitszufriedenheit um bis zu 24 Prozent und

die Mitarbeitermotivation um bis zu 33 Prozent nachhaltig gesteigert werden.

Auch die Produktivität konnte um bis zu vier Prozent erhöht und die

Fehlerhäufigkeit um bis zu drei Prozent gesenkt werden. In einem

Beispielszenario eines führenden Automobilherstellers sind Leistungspunkte und

der dadurch mögliche Erwerb und die Sammlung von attraktiven Fahrzeugen das

zentrale Spielthema. Thomas Luk: "Der Spielbezug zur Automobilindustrie und die

individuelle und teambezogene Leistungsmessung werden in eine gemeinsame

Anwendung integriert. Voraussetzungen für den Erfolg sind, neben der

transparenten und nachvollziehbaren Leistungsmessung der Ergebnisse und

erstrebenswerten Aktivitäten, die Belohnung von erwünschtem Verhalten und eine

emotionale Ansprache. Weiterhin zählen ein individueller Spielpfad entlang

bewusster Leistungskorridore, 'Überraschungseffekte' und Herausforderungen im

Spielverlauf, sowie der bewusste Einsatz von positiven und negativen

Motivationsfaktoren zu den Erfolgsgrößen."



Amazon macht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu "MissionRacer"



Auch Amazon, eines der größten Unternehmen weltweit, setzt seit 2019 auf

Gamification. In 20 seiner Fulfillment Center in den USA werden Mitarbeiterinnen Seite 2 ► Seite 1 von 2



