Millionen-Investment für Klimawende / Enpal erhält 100 Millionen Euro in Finanzierungsrunde

Enpal schließt mit 100 Millionen Euro bislang größte Finanzierungsrunde ab,

angeführt von HV Capital.

Zudem investieren u.a. Peter Rive, Mitgründer von SolarCity,

HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel, und Ex-Auto1-COO Christopher Muhr.

Berenberg fungiert in der Finanzierungsrunde als Sole Lead Arranger.

Erst 2017 gegründet, ist Enpal mit über 8.000 Kunden führend bei der

Vermietung von Solaranlagen und konnte sein Ergebnis mit über 4.500

installierten Anlagen 2020 verdreifachen - so wie kein anderes deutsches

Solarunternehmen.



Die Solarbranche in Deutschland boomt, vor allem die Zahl der Anlagen auf

Eigenheimdächern ist im vergangenen Jahr enorm gewachsen. Vorreiter bei der

Vermietung von Solaranlagen ist das Berliner Unternehmen Enpal. Gerade einmal

vier Jahre am Markt, konnte Enpal (https://www.enpal.de/) sein Ergebnis im

vergangenen Jahr trotz Corona Krise mehr als verdreifachen.





Das zieht jetzt weitere Kapitalgeber an, die 100 Millionen Euro in Enpalinvestieren. Maßgeblich unterstützt wurde Enpal in dieser Runde durch dieInvestmentbank Berenberg als Sole Lead Arranger. Neben dem Lead Investor HVCapital beteiligen sich eine Vielzahl an weiteren deutschen und internationalenInvestoren, wie unter anderem E.R. Capital, FRIBA Investment und Heliad EquityPartners. Darüber hinaus zählen zu den weiteren Investoren u.a. Pionier desPV-Leasings in den USA und Mitgründer von SolarCity Peter Rive,HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel und Ex-Auto1-COO Christopher Muhr.Das Investment ist die bislang größte Finanzierung für Enpal. In den vergangenen12 Monaten konnte Enpal zudem sein Refinanzierungsvolumen mit Partnern wie derBerliner Volksbank, ING und der DKB auf mehr als 150 Millionen Euro aufstocken.HV Capital wird künftig als Sparringspartner für Enpal fungieren. Dr. ChristianSaller, General Partner bei HV Capital, sagt: "Enpal hat ein erstklassiges,erfahrenes Führungsteam, das auf dem besten Weg dahin ist, die Zukunft derEnergiebranche für immer zu verändern. Aufgrund der Größe des noch sehr jungenMarktes für erneuerbare Energien sehen wir enormes Wachstumspotenzial für Enpal.Wir freuen uns sehr, das Team nun unterstützen zu können." HV Capital (ehemalsHoltzbrinck Ventures) ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten EarlyStage- und Wachstumsinvestoren in Europa, das bereits über 200 Unternehmen mitseinem Netzwerk und langjähriger Expertise unterstützt. In der Vergangenheit hatHV Capital unter anderem in Zalando, Delivery Hero, FlixMobility, Sennder undSumUp investiert.Gründer Mario Kohle will das frische Kapital nun nutzen, um das Wachstum vonEnpal und die Verbreitung grüner Energie weiter voranzutreiben. "Schon heute