Berlin (ots) - Die Sicherheitsbranche blickt optimistisch in die Zukunft und hat

das vergangene Jahr mit seinen Corona-Einschränkungen weitestgehend gut

überstanden. Elf Prozent der befragten Sicherheitsdienstleister blicken sehr

optimistisch in die Zukunft, weitere 73 Prozent sehen sich für die Zukunft gut

aufgestellt. Im Bereich der Sicherheitstechnik sind sogar 56 Prozent sehr

optimistisch. Marktführer Securitas musste zwar Einbußen hinnehmen, stellt sich

jedoch mit seinen umfangreichen Erfahrungen, qualifizierten Mitarbeitern und

technischen Innovationen gut für die kommenden Jahre auf. Das zeigt die Studie

"Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland" des renommierten Analysehauses

Lünendonk, die von Februar bis Mai 2021 durchgeführt wurde. 42

Sicherheitsunternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von 4,2 Milliarden Euro

haben sich daran beteiligt.



"Als führendes Unternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland haben wir ein

herausforderndes Jahr mit Bravour gemeistert", sagt Jens Müller, Chief Operating

Officer von Securitas. Securitas musste zwar 2020 einen Umsatzrückgang von 0,2

Prozent hinnehmen, rechnet für 2021 aber wieder mit einem deutlichen Wachstum.





Securitas geht gestärkt aus dem herausfordernden Jahr 2020Die Situation ab Anfang März 2020 war geprägt von noch nie da gewesenenHerausforderungen für die Branche: Der Flugverkehr in Deutschland brachzusammen, zahlreiche Mitarbeiterende im Bereich Aviation mussten in dieKurzarbeit und sind es zum Teil heute noch. Der Einsatz auf Messen undVeranstaltungen brach komplett weg."Jetzt, mit dem Wegfall der Reisewarnungen und den erfreulich geringenInzidenzen sowie dem Beginn der Ferienzeit, spüren wir an den Flughäfen wiederein wenig Auftrieb", sagt Müller. "Auch Veranstaltungen sind an vielen Orten undunter neuen Gegebenheiten möglich."Erfreuliches Zusatzgeschäft kam im Corona-Jahr für Mitarbeitende, die für dieSicherheit im Einzelhandel arbeiten. Sie haben das Einlassmanagementorganisiert, Click-and-Collect betreut, für sichere Abstände zwischen denKundinnen und Kunden gesorgt und an Hygienemaßnahmen erinnert. Mit hoherGeschwindigkeit wurden effektive Zählsysteme wie das Shopper-Trackinginstalliert.Securitas investiert in seine Mitarbeiterinnen und MitarbeiterGut ausgebildete Fachkräfte werden in Zukunft ein entscheidenderWettbewerbsvorteil sein, besagt die Mehrheit in der Lünendonk-Studie. Dazuglauben die befragten Firmen selbst, dass sie mehr in Ausbildung undQualifikation ihrer Angestellten investieren müssen. Innovative Technik ersetztqualifizierte Mitarbeitende nicht, sondern ergänzt sie.