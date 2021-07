Elys Game Technology übernimmt U.S. Bookmaking

USB wurde 2016 gegründet und ist ein Anbieter von Sportwetten-Dienstleistungen wie Design und Beratung, schlüsselfertige Sportwetten-Lösungen und Risikomanagement. Das Managementteam von USB umfasst den legendären Sportwettenanbieter Victor Salerno, Präsident, mit über 40 Jahren Erfahrung im Sportwettengeschäft in Nevada, der das Risiko für über 100 Objekte verwaltet und der 2015 in die Gaming Hall of Fame der American Gaming Association und 2020 in die SBC Hall of Fame aufgenommen wurde; Bob Kocienski, CEO, mit über 40 Jahren Erfahrung in der Glücksspielbranche, einschließlich der Aufsicht über die Sportwetten in mehreren hochkarätigen Casinos; Robert Walker, Director of Bookmaking, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von Sportwetten in mehreren Casinos, darunter Stardust, Mirage und MGM; und John Salerno, Director of Operations and Compliance mit über 20 Jahren Erfahrung in der Sportwettenbranche unter der Anleitung seines Vaters Victor Salerno.

Nach der Aufhebung des Berufs- und Amateursportschutzgesetzes im Jahr 2018 begann USB mit der Erbringung seiner Dienstleistungen für das Santa Ana Star Casino in Albuquerque, New Mexico, und erweiterte seine Präsenz in New Mexico mit Dienstleistungsverträgen im Isleta Resort & Casino und Santa Claran Hotel & Casino. USB expandierte dann auf dem Konzessionsgebiet Sky Ute nach Colorado, gefolgt von Vereinbarungen mit dem Odawa Tribe in Michigan und dem 4 Bears Tribe in North Dakota. Im Jahr 2021 schloss USB in Washington D.C. einen Servicevertrag mit einer voraussichtlichen Öffnung für Sportwetten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ab. USB schloss auch seine erste B2C-Vereinbarung durch Leasing eines Skins für interaktive Geschäfte in Iowa ab.

Die Transaktionsstruktur sieht vor, dass Elys vorbehaltlich der endgültigen Abschlusslieferungen, die bis zum 15. Juli 2021 oder so bald wie möglich danach (das „Abschlussdatum“) erwartet werden, 100 % von USB erwirbt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elys (die „vorgeschlagene Transaktion“) wird. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags für Mitgliedschaftsanteile zahlt Elys am Abschlussdatum 12 Millionen USD, von denen 50 % in bar und 50 % in Stammaktien von Elys zu einem Preis zu zahlen sind, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Elys-Aktie für die 90 Handelstage vor dem Abschlussdatum entspricht. Dies bedarf der Zustimmung der Aktionäre, wenn die Anzahl der Aktien 4.401.020 übersteigt. Darüber hinaus haben Mitglieder von USB die Möglichkeit, bis zu 38 Millionen USD zuzüglich einer potenziellen Prämie von 10 % (oder 3,8 Millionen USD) (das „Earnout“) basierend auf dem Erreichen bestimmter EBITDA-Meilensteine in den nächsten 4 Jahren zu erhalten. Diese ist zu 50 % in bar und zu 50 % in Aktien zu einem Preis zu zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Elys-Stammaktien für die 90 Handelstage vor dem 1. Januar eines jeden Jahres während des Earnout-Zeitraums entspricht. Voraussetzung hierfür ist die oben beschriebene Zustimmung der Aktionäre und eine Obergrenze für die Anzahl der auszugebenden Aktien von höchstens 5.065.000. Jeder Überschuss, der von den Aktionären nicht genehmigt wird oder die Obergrenze überschreitet, wird in bar ausgezahlt. Die jährlichen Earnout-Zahlungen basieren auf dem Erreichen bestimmter bereinigter kumulierter EBITDA-Meilensteine, die von (213.850 USD) für 2021 bis 19.441.483 USD für 2025 reichen.