Wien (APA-ots) - Die Bundesregierung habe in der Krise bewiesen, dass sie allen Bevölkerungsgruppen ausreichend helfe, zeigte sich Finanzminister Gernot Blümel in der heutigen Fragestunde des Nationalrats überzeugt. Die überaus positiven Wirtschaftsaussichten sah er als klare Bestätigung für den Erfolg der Rettungsmaßnahmen für die Unternehmen. Als sehr treffsicher stufte Blümel etwa die Steuerstundungen mit einem Volumen von weit über 5 Mrd. ein, wobei nur rund 10% der Betriebe von der möglichen Ratenzahlung Gebrauch gemacht haben. Da die einzelnen Branchen aber unterschiedlich betroffen seien, können manche Instrumente wie etwa der Ausfallsbonus, der Härtefallfonds oder die Kurzarbeit weiter in Anspruch genommen werden.

Um gut aus der Krise herauszukommen, setze die Regierung auf eine nachhaltige Standort- und Wirtschaftspolitik, denn es seien die Unternehmen, die die Arbeitsplätze schaffen, hob Blümel hervor. Weiter festhalten werde die Regierung an der Evaluierung der Senkung der Körperschaftssteuer, weil es sich dabei um einen wesentlichen Standortfaktor handle, sowie an der geplanten Bepreisung von CO2 ab 2022. Den Forderungen der SPÖ nach Einführung einer Millionärssteuer erteilte er neuerlich eine Absage.



Blümel: Positive Konjunkturprognosen und schrittweiser Ausstieg aus den Wirtschaftshilfen



Die aktuelle WIFO-Prognose gehe von einem Wirtschaftswachstum in der Höhe von 4% für 2021 bzw. 5% für 2022 aus, was äußerst erfreulich sei, stellte Finanzminister Blümel gegenüber den FragestellerInnen Gabriel Obernosterer (ÖVP) und Elisabeth Götze (GRÜNE) fest. Damit liege Österreich sogar über den Zahlen von Deutschland und der Schweiz. Die Gründe dafür würden seiner Meinung nach nicht nur im raschen Impffortschritt und der umfassenden Teststrategie liegen, sondern vor allem auch in der Wirksamkeit der zahlreichen Wirtschaftshilfen, bei denen Österreich im internationalen Vergleich sehr weit vorne liege. Laut Analysen von Statistik Austria sei der Wachstumseinbruch im letzten Jahr sogar unter dem Durchschnittswert in der Euro-Zone in der Höhe von 6,3% gelegen.